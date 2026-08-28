她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

鳳梨酥是台灣知名美食。示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 中國大陸網友試吃小潘鳳凰酥後大讚名店實力，並比較傳統冬瓜鳳梨餡與土鳳梨酥風味，掀起對小潘、微熱山丘和佳德的口味討論。

台灣鳳梨酥 品牌眾多，一名中國大陸網友「今天吃什麼」近日分享由他人從金門郵寄的小潘鳳凰酥，品嘗後直呼不愧是台灣人氣名店，口感與風味「名副其實」。她特別選購網路推薦的散裝版本，認為外皮綿軟、奶香濃郁，鳳梨內餡融合鹹蛋黃後甜鹹平衡，貼文也引來網友比較小潘、微熱山丘及佳德等品牌。

「今天吃什麼」在小紅書 介紹，台灣鳳梨酥大致可分為兩種風格，一種是內餡加入冬瓜蓉的傳統鳳梨酥，另一種則是以純鳳梨餡製作、纖維及酸味較明顯的土鳳梨酥，微熱山丘便是後者代表。她過去已品嘗過微熱山丘，這次因想吃傳統口味，才請人代買許多台灣本地人推薦的小潘鳳凰酥。

所謂鳳凰酥，是在鳳梨酥內餡中加入鹹蛋黃。「今天吃什麼」形容，盒子打開後便能聞到清甜鳳梨香與奶香，外皮十分鬆軟，輕輕觸碰便會掉屑；加入冬瓜蓉的內餡口感細緻，雖然不如純鳳梨餡具有明顯纖維感，卻多了一股蛋黃的鹹香，整體味道讓她聯想到蛋黃派。

小潘鳳凰酥。(小潘蛋糕坊 ／提供)

比較兩款人氣產品時，「今天吃什麼」認為微熱山丘酸味較突出，小潘則偏甜，更符合自己對傳統台灣鳳梨酥的印象。她也特地購入據說風味更佳的散裝版本，不過缺少獨立密封包裝，保存期限相對較短，購入後需要盡快食用，也較不方便長途攜帶或分送。

留言區對品牌喜好各有不同，有人直呼「小潘第一」，也有人認為小潘甜度適中、味道較為中庸，反而偏愛奶香及甜味更強的佳德或舊振南；另有網友表示，鳳梨酥首選仍是佳德，也有人認為小潘與微熱山丘都值得嘗試。整體而言，傳統冬瓜鳳梨餡與純鳳梨餡各有支持者，是否加入鹹蛋黃、偏酸或偏甜，仍是決定個人喜好的主要關鍵。