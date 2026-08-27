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奧利奧餅乾3限量新奇口味 其中一款竟有肉味

編譯周靜芝/即時報導
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知名餅乾品牌奧利奧檔案照。（路透）
知名餅乾品牌奧利奧檔案照。（路透）

知名餅乾品牌奧利奧（Oreo）向來大膽嘗試新口味，但即將推出的新商品更將這股創意挑戰推向全新高度；三款限量版口味，有懷念的香蕉布丁（Banana Pudding）以及令人跌破眼鏡的油炸風味（Deep Fried）與炸雞華夫餅（Chicken & Waffles）。

每日郵報報導，新商品將從8月24日起在全美各地上架，網路預售則已於8月17日開跑；另一意外轉折是，消費者將有權決定這三款口味中哪一款值得在2027年回歸。奧利奧將此活動命名為「Twist, Lick, Vote」，投票時間從即日起至10月12日止，粉絲可透過掃描包裝上的QR碼或至奧利奧的投票網站投票，結果將於10月13日公布。

儘管部分粉絲已公開表態支持所好，但也有人不認同每種口味都適合夾在兩片餅乾之間。

「香蕉布丁」將香蕉甜味與香草布丁融合於雙層夾心中，夾在香草威化餅乾之間，在網路上已擁有一批忠實粉絲。一位網友形容這款口味，就像是用盒裝香蕉布丁粉搭配Nilla威化餅乾一樣」；還有一位粉絲表示，感覺自己等這款香蕉布丁奧利奧等了一輩子。不過並非所有人都對香蕉口味埋單，有人直言，人工香蕉香料總是很難吃。

另一款「油炸奧利奧」，採用油炸麵團風味的餅乾，搭配黑巧克力與油炸麵團風味的奶油夾心，試圖重現原有的油炸奧利奧風味。一位據稱已品嚐過的Redit用戶說，味道竟然和真的一模一樣，完全沒有讓人失望。

「炸雞華夫餅」奧利奧無疑是這三款中最令人瞠目的口味，融合了靈感源自這道美式料理的甜鹹風味，餅乾表面則帶有華夫餅的格子紋，並採雙層夾心，呈現出炸雞與楓糖的風味組合。

奧利奧將其描述為餅乾的「首創」，而在Reddit上已有一個規模頗大的「炸雞華夫餅」粉絲團。一位留言者說，他們對炸雞華夫餅非常期待；另一人表示，已試過全部口味，認為都很棒，尤其是炸雞華夫餅，「真不是蓋的」。

奧利奧創新部門經理薩卡穆里（Rohit Sakhamuri）表示，團隊耗時超過一年才研發這三種口味。奧利奧說明，希望滿足消費者對充滿趣味且出人意料風味組合日益增長的渴望。

精華 FAQ

  • 這次共有3款限量口味，分別是香蕉布丁、油炸風味，以及炸雞華夫餅；其中後兩款以甜鹹混搭和仿真鹹食風味最受關注。

  • 奧利奧舉辦「Twist, Lick, Vote」活動，民眾可掃描包裝上的QR碼或到官方投票網站參與，投票期間至10月12日止。

  • 3款限量口味將從8月24日起在全美上架，網路預售已於8月17日開始；投票結果則會在10月13日公布，勝出者將於2027年回歸。

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