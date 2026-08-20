許願「環遊世界」他倆吃遍異國美食 未曾踏出紐約市一步
紐約兩名室友以美食代替旅行，走訪各國餐廳拍成Tastebuds影片，意外爆紅後也成功帶旺多家小餐館生意。
AI摘要
文章摘要整理：
紐約兩名室友以美食代替旅行，走訪各國餐廳拍成Tastebuds影片，意外爆紅後也成功帶旺多家小餐館生意。
戴維斯(Dillon Davis)與內夫(Nichols Neff)在紐約當室友生活一年後，厭倦了辦公室「便當」，決定換個方式探索城市。去年11月，戴維斯提議兩人展開一趟「環遊世界」美食之旅，卻不是動身前往機場，而是紐約各地的異國料理餐廳。他們希望透過一道道異國料理，在不離開紐約的前提下，吃遍各國美食。
華爾街日報報導，內夫透露，兩人深諳紐約最大的魅力在於文化多元、各式小眾餐館遍布街頭巷弄，但過去從未真正花時間探索這些「隱藏版美食」。
兩人用轉盤的方式，隨機決定第一個國家，結果抽中亞美尼亞(Armenia)後，隔天便前往布魯克林(布碌崙，Brooklyn)綠點(Greenpoint)的「小亞美尼亞咖啡館」(Little Armenia Cafe)。
兩人原本毫無拍攝和剪輯經驗，但仍以「Tastebuds」為名，把用餐過程拍成短片發布到社群平台。
第一支影片的畫面晃動嚴重、剪輯粗糙，甚至搭配火柴人的插畫；朋友看完的評價是，「我不確定你該不該發布。」
兩人約定，若影片獲得超過100個讚，就繼續拍攝。
沒想到影片發布48小時內，便突破10萬個讚，不僅讓28歲的戴維斯與27歲的內夫暴紅，也讓第一集介紹的亞美尼亞餐廳及其主廚兼老闆艾拉維(Ararat El-Rawi)受到關注。
艾拉維說，遠在愛達荷州的朋友看到影片後，傳訊息問他「這是你嗎？」
他只能無奈回答：「你知道是我，饒了我吧。」
影片播出後，許多顧客進店即表明「看過Tastebuds的影片慕名而來！」
艾拉維透過好手藝與美味餐點，讓不少人一試成主顧。
隨著粉絲增加，Tastebuds逐漸成為紐約小餐館的重要曝光平台。
▲ 影片來源：TikTok＠tastebuds_nyc（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
加勒比海餐廳「Wadadli」老闆布洛茲(Edwin Brods)發現，顧客開始引用他在影片中的口頭禪。
摩洛哥餐廳「Dar Lbahja」老闆瑪麗姆·蘭塔哈夫(Meriem Lamtahaf)曾遇到顧客直接喊她的名字。
蘭塔哈夫問對方「抱歉，我認識你嗎？」顧客回答：「不，我們在影片中看過你！」
馬來西亞餐廳「Wok Wok」老闆艾瑞克·謝(Erik Cheah)表示，餐廳生意曾經慘淡，他「幾乎要放棄」並考慮不再續租；就在Tastebuds介紹過後，餐廳生意大幅改善，他不僅決定續約店面，還著手裝潢。
Tastebuds至今已累積逾60萬名粉絲，兩人也嘗過逾30個國家的料理，按照每周探索一家餐廳的速度，期盼在2030年中完成「環遊世界」美食任務。
他們住在紐約一年後厭倦辦公室便當，便想用另一種方式探索城市，於是抽選國家後走訪當地異國餐廳，藉由吃遍世界料理來完成不出紐約的旅行夢。 兩人原本沒有拍攝經驗，首支影片畫面晃動、剪輯粗糙，但內容真實有趣，加上挑戰概念新鮮，發布48小時內就衝破10萬讚，讓他們意外爆紅。 節目替多家小餐館帶來曝光與客流，包括亞美尼亞、加勒比海、摩洛哥與馬來西亞餐廳；有店家因此生意好轉、續租裝潢，也讓老闆成為顧客熟悉人物。
精華 FAQ
他們住在紐約一年後厭倦辦公室便當，便想用另一種方式探索城市，於是抽選國家後走訪當地異國餐廳，藉由吃遍世界料理來完成不出紐約的旅行夢。
兩人原本沒有拍攝經驗，首支影片畫面晃動、剪輯粗糙，但內容真實有趣，加上挑戰概念新鮮，發布48小時內就衝破10萬讚，讓他們意外爆紅。
節目替多家小餐館帶來曝光與客流，包括亞美尼亞、加勒比海、摩洛哥與馬來西亞餐廳；有店家因此生意好轉、續租裝潢，也讓老闆成為顧客熟悉人物。
上一則