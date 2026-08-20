好萊塢巨星也是粉絲 紐約這家披薩店風靡北美有秘訣

男星亞當·桑德勒是Prince St.披薩的忠實粉絲。（路透）

Prince St.披薩已培養出一群忠實粉絲，其中不乏好萊塢 巨星，但該公司表示，要將著名的紐約風格披薩推向全美，關鍵在於忠於原味。

紐約郵報報導，這個誕生自紐約市 的品牌，已從最初的蘇荷區（SoHo）門市擴展至美國與加拿大 約20個據點；母公司Best Buddy Hospitality執行長隆戈（Lawrence Longo）指出，強勁的需求以及對品質的堅持，是推動該品牌成長的動力。他表示，堅守當初讓它與眾不同的核心原則很重要，而說到底就是產品的品質。

這種堅持也延伸至麵團製作。隆戈表示，Prince St.披薩在紐約市以外的分店，採用「紐約造水機」（New York WaterMaker）系統，以重現紐約市自來水的特質。他說，每次拓展新店時，他們都會取得該城市的自來水樣本，送往實驗室檢測，然後設計一套過濾系統，將當地的水轉化為紐約市自來水的特質。

隆戈表示，目標是讓披薩的口感盡可能貼近總店的原味，他們的理念是，當顧客走進一家Prince St.披薩時，會感覺像走進了紐約市的一家披薩店。

以西西里風格的方形披薩和鋪滿義式香腸的披薩聞名的Prince St.披薩，認為仍有進一步擴張的空間。隆戈說，全美西西里風格的披薩，尚未真正大規模地被做好。

該品牌吸引了一長串名人粉絲，包括男星亞當·桑德勒（Adam Sandler），隆戈表示，桑德勒曾造訪過紐約、馬里布與西好萊塢的分店。儘管如此，隆戈說，名人顧客並不會獲得特殊待遇，無論是名人還是普通顧客，他們都同樣歡迎。

Prince St.目前致力擴大全國版圖，隆戈表示，他正親自挑選全美各地最優秀的經營者，目標是成為首屈一指的西西里披薩品牌。

該公司也將業務拓展至餐廳以外領域。隆戈開發了「Delivering Happiness」這部影音系列，由演員尼可拉斯·特圖羅（Nick Turturro）飾演一名披薩外送員，拜訪了終極格鬥冠軍賽總裁達納·懷特（Dana White）、球星艾力士·羅德里格茲（Alex Rodriguez）、單口相聲演員伯特·克萊舍（Bert Kreischer）和歌手Ice-T等人。

隆戈說，某種程度上，他們正逐漸轉型為一家媒體公司。Prince St.也積極與娛樂業合作，包括與迪士尼攜手，在部分門市重現電影「小鬼當家」（Home Alone）中的Little Nero’s披薩店。這項行銷活動曾獲克里奧國際廣告獎（Clio Award）。

儘管有這些新嘗試，隆戈表示，該品牌的成長策略終究要回歸到讓最初那家蘇荷區分店成功的核心要素。他說，如何將一個擁有顧客忠誠度的品牌擴大規模，便必須忠於當初讓它成功的關鍵。

披薩示意圖；非文中提及產品。（美聯社）