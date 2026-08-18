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新崛起速食連鎖店 NFL傳奇球星是股東之一

編譯周靜芝/即時報導
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「戴夫辣雞」是速食業的後起之秀。（美聯社）
「戴夫辣雞」是速食業的後起之秀。（美聯社）

美國速食市場多由經營數十年的老字號品牌所主導，但近年來一批後起之秀正掀起波瀾，「戴夫辣雞」（Dave's Hot Chicken）或許是其中最成功的案例；但美食網站Tasting Table指出，在他們「10年來最佳5大速食連鎖店」的名單中，另一品牌正默默為其日後成長奠定基礎，它便是總部位於路易斯安納州的Smalls Sliders；該速食連鎖店還得到國家美式足球聯盟（NFL）傳奇球星德魯·布里斯（Drew Brees）的支持，除了是早期投資者與股東外，也是加盟商。

布里斯被視為NFL史上最偉大的四分衛之一，他在2021年從紐奧良聖徒隊退休時，共13次入選職業盃（Pro Bowl），奪得第44屆超級盃（Super Bowl）冠軍及最有價值球員（MVP）獎項，並創下多項傳球紀錄；五年後，他入選了職業美式足球名人堂。在球員生涯中，布里斯也成功投資數家知名餐飲企業。

布里斯從一開始就參與了Small Sliders，2019年，當連鎖運動酒吧餐廳Walk-On's共同創辦人蘭德里（Brandon Landry）提出打造一個以「頂級迷你起司漢堡」為主的速食連鎖品牌時，布里斯立即把握住機會。短短5年多，該品牌已擴展至11州的50多個據點，另有超過300個據點已談妥或正開發中。

成功的秘訣

在分析全美餐飲品牌的年度報告「2026 Datassential 500」中，Small Sliders被評為成長最快的餐飲品牌。這股動能背後原因，首先是產品需求強勁，數據顯示，迷你漢堡在Walk-On's是銷量最高的餐點之一；蘭德里深信，將迷你漢堡從菜單的開胃菜中移出並成為主角，具有發展潛力。

Small Sliders營運模式對加盟商來說更是夢幻，其門市並非傳統實體店面，而是建於經改造的800平方英尺貨櫃內，不僅佔用空間較小，更配備得來速車道與戶外座位區。這些模組化貨櫃是預製並在現場組裝，大幅縮短了新門市的開業時間。

至於菜單，主要由各種組合的迷你牛肉漢堡組成。招牌小漢堡OG Small Slider是簡單的起司漢堡，採用新鮮、未經冷凍的牛肉餅、起司、醃黃瓜，以及該店特製的Smauce醬料。顧客可將漢堡升級為Biggie Smalls，在原有的食材上多加一份牛肉餅與起司，或添加培根。至於配菜單則有華夫薯條與奶昔等。

Smalls Sliders研發長勒維爾（Richard Leveille）指出，他們使用的食材不到10種，而許多速食餐廳卻必須管理數百種食材，加盟者對此皆感興奮。布里斯說，他們根本來不及處理所有來電與這股加盟熱潮。

精華 FAQ

  • 它主打迷你起司漢堡，產品需求強勁，加上貨櫃式門市可快速建置、占地小，並以精簡食材降低營運複雜度，因此在市場上迅速竄紅。

  • 布里斯不只是早期投資者與股東，還親自成為加盟商，從品牌發展初期就參與其中，也借助自身知名度替Smalls Sliders帶來更多關注。

  • 品牌創立5年多，已擴展到11州、50多個據點，另外還有超過300個據點已談妥或正在開發中，顯示加盟與展店動能非常強勁。

路易斯安納州 NFL

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