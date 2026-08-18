Oreo推出3款限量新口味 粉絲可投票決定「2027年回歸款」

Oreo推出3款限量新口味，分別為「油炸」、「炸雞鬆餅」及「香蕉布丁」。（取材自Oreo官網）

美國餅乾品牌Oreo推出3款限量新口味，分別為「炸雞鬆餅」、「油炸」及「香蕉布丁」，口味從鹹香、甜點到油炸風味都有。品牌8月13日宣布，粉絲可於8月17日至10月12日投票 ，決定其中1款能在2027年限時回歸，參與投票者還有機會贏得1年份Oreo原味餅乾。

People報導，Oreo表示，這次推出3款創新口味，是品牌「迄今最大膽的口味測試挑戰」。粉絲可掃描限量包裝上的QR Code，或前往Oreo官方網站投票，每次投票都會自動參加抽獎，頭獎為1年份原味Oreo餅乾。

其中，「炸雞鬆餅」Oreo被品牌形容為餅乾貨架上的「首創」，結合甜、鹹風味，重現炸雞搭配楓糖漿的經典美式料理。餅乾採鬆餅質地，內餡則使用雙層奶油霜，營造炸雞與楓糖漿的風味。

「香蕉布丁」Oreo則以經典甜點為靈感，將香蕉與香草布丁風味融合成雙層奶油霜，夾在2片香草威化餅乾之間。

至於「油炸」Oreo，則是將美國州博覽會常見的油炸美食融入餅乾。品牌介紹指出，這款產品以油炸麵團風味餅乾包覆黑巧克力及油炸麵團風味奶油霜，呈現州博覽會油炸食品的滋味。

3款新口味將於8月17日在Oreo官網開放預購，8月24日起在全美零售通路限量販售，售完為止。最終勝出的口味將於10月13日公布，並於2027年限時重返市場。