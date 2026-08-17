收了服務費還要小費？她說「付不起就別出門」網友火大
據紐約郵報報導，一名自稱是服務生的女子近日在社群媒體上發表一段影片，向餐廳顧客強調一件事：餐廳收取的服務費／固定費用（Gratuity）並不等於小費（tip）。
「服務費就是服務費，小費就是小費。」她在 TikTok 影片中表示。
這段影片近日在社群媒體上廣泛流傳，也再次引發美國社會對「小費文化」的激烈討論。
「如果你付不起小費，那你就不應該外出用餐。就這麼簡單。」這名女服務生說。
雖然「服務費」和「小費」在日常用語中經常被視為同義詞，但她指出，一些餐廳加在帳單上的自動服務費（automatic gratuity），未必會全部由負責服務顧客的那名服務生獲得，而是可能由餐廳內不同的工作人員共同分配。
她解釋：「這筆服務費裡面，服務生還得分給調酒師，也就是幫你調製飲料的人；同樣地，也得分給 barback，也就是那些協助清理、補充用品，以及確保吧台和桌面保持整潔的人。」
因此，當她把帳單交給客人，而客人看著她說「已經包含服務費了」，她通常會回答：「沒錯，服務費已經包含了，但小費並沒有。」
這名女子進一步表示，如果餐廳收取的服務費並不是全部直接給負責服務你的那位服務生，而服務生又確實提供了良好的服務，例如確保顧客需要的一切都準備妥當、保持用餐空間乾淨、積極回應需求，並提供整體良好的用餐體驗，那麼顧客就應該另外給服務生小費。
「如果你付不起小費，那你就不應該外出用餐。就這麼簡單。」
這番話也迅速引發網友兩極化的反應。
她原本的貼文吸引了超過3000則留言；而這段影片被轉發到Instagram後，也有超過8000人參與討論。
一名TikTok使用者留言表示，「這就是大家說小費文化已經失控時所指的情況。服務費絕對就是小費。」
另一名使用者則說，「服務費就是小費！服務生應該去跟你們的雇主談這件事。我不會在已經收服務費的情況下再給小費。所以，你不應該在一間強制收取服務費的餐廳工作。告訴客人『不應該外出』真的很無禮！因為說到底，給小費本來就是自願的！」
第三名留言者則表示：「我當了很多年服務生，而服務費就是小費的正式用語。請不要再這樣說了。」
也有一些網友認為，餐廳應該自行處理服務費的分配問題，而不是把這個責任轉嫁給顧客。
一名網友寫道，「這筆錢到底怎麼分配，根本不是顧客需要負責的事情。如果你期待顧客在已經收取18%的服務費之後，再額外支付20%，那應該去跟你的雇主談。」
另一名網友則嘲諷地說，「只要你有分到，它還是小費啊。」
近年來，美國人對於被要求給小費的壓力越來越感到不滿。
Popmenu最近的一項調查發現，78%的顧客認為目前的小費制度「已經變得很荒謬」；另外有66%的顧客表示，即使接受到的服務很差，他們仍然覺得自己被迫要留下小費。
隨著餐廳越來越普遍使用數位螢幕付款，小費問題也變得更加明顯。調查顯示，當顧客面對小費選項時，有59%的人表示自己感到不得不留下小費。
不過，也有越來越多顧客開始反思甚至反抗這種小費文化。
Talker Research在2025年進行的一項調查發現，美國人因為「內疚感」而支付的小費金額，在2024年至2025年間下降了38%，從平均453美元降至283美元。
從自動服務費，到付款螢幕上的小費選項，再到顧客心中的「不給小費就會被認為沒禮貌」的壓力，美國的小費文化似乎正陷入一場越來越激烈的拉鋸戰。
而這場爭論的核心問題也變得越來越清楚：當餐廳已經收取服務費時，顧客究竟還有沒有義務再額外支付小費？
她認為餐廳帳單上的自動服務費不一定全數給負責招待客人的服務生，往往還要分給調酒師、barback 等人，因此不能直接視為給該名服務生的小費。 網友反應非常兩極，有人認為服務費本來就是小費，也有人批評她無禮，強調給小費應屬自願，若餐廳已收 18% 服務費，就不該再要求額外支付。 新聞顯示美國民眾對小費壓力愈來愈反感，許多人認為制度失控；在數位付款與自動加小費普及下，顧客更常感到被迫給小費，反彈也持續升高。
精華 FAQ
她認為餐廳帳單上的自動服務費不一定全數給負責招待客人的服務生，往往還要分給調酒師、barback 等人，因此不能直接視為給該名服務生的小費。
網友反應非常兩極，有人認為服務費本來就是小費，也有人批評她無禮，強調給小費應屬自願，若餐廳已收 18% 服務費，就不該再要求額外支付。
新聞顯示美國民眾對小費壓力愈來愈反感，許多人認為制度失控；在數位付款與自動加小費普及下，顧客更常感到被迫給小費，反彈也持續升高。
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