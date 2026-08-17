這種抗氧化保健食品 專家：可能損害肝臟

薑黃。(圖／123RF)

服用保健食品在美國是很普遍的行為，但並非所有保健食品都一樣安全，特別是說到肝臟的健康時。專家示警，含有薑黃或薑黃素的補充劑可能會對肝臟造成損害，損害程度不等，甚至有導致死亡的紀錄，最安全的攝取方法是透過飲食，可在菜餚和飲料中加入薑黃享用。

EatingWell報導採訪毒理學家，詢問哪種保健食品會導致肝臟問題，專家們點出薑黃，特別是其主要活性成分薑黃素（curcumin）。

薑黃是很受歡迎的香料，以其抗氧化和抗發炎功效聞名，也因此成為廣泛使用的膳食補充品，雖然很多人服用後沒有問題，但也有導致肝損傷的報告。

醫師馬里諾（Ryan Marino）說，雖然明確的致病機制尚不完全明瞭，但含有薑黃或薑黃素的保健食品已被證實會損傷肝臟，損害程度從發炎、檢查異常到完全肝衰竭不等，也有導致死亡的病例。

公共衛生理學碩士切爾斯（Tetyana Cheairs）說，薑黃保健食品引發的肝損傷往往難以預測，和免疫、基因及環境的相互複雜作用有關，服用劑量過高是原因之一，另一個原因是添加劑，如胡椒鹼（piperine），一種從黑胡椒中提取的物質，常添加於薑黃補充劑中提升薑黃素的吸收和生物利用度，吸收度增強可能會增加到達肝臟的薑黃素的量，從而增加不良反應的風險。

藥物或保健食品引起的藥物性肝損傷的徵兆包括疲勞、噁心、腹部不適、尿液顏色深、發癢和黃疸。切爾斯說，這些症狀可能不會立即出現，通常在開始服用補充劑後幾周到幾個月的潛伏期才會出現，因此開始吃補充劑後要密切觀察。

雖然保健食品受到食品藥物管理局監管，但監管監督程度不如處方藥。切爾斯說，消費者應注意，市面上的保健食品在薑黃素含量、配方、純度及是否含有幫助吸收成分這些方面都不盡相同。

馬里諾說，因為保健食品在純度和安全性的監管不完善，任何補充劑都可能含有毒性劑量，甚至可能沒有薑黃或薑黃素，也可能含有其他汙染物如重金屬或病原體，購買時要確認產品的純度和安全性有獲得獨立機構認證，而不是只是某位網紅推薦。

馬里諾說，一般來說，攝取薑黃最安全的方法就是透過食物和飲品，與其吃保健食品，不如在咖哩、拿鐵或雞蛋料理中加入薑黃，或享用薑黃飲料。

無論服用哪種補充劑，都務必遵守標籤上的指示，並注意任何不良反應，最好在開始吃任何新的保健食品前諮詢自己的醫療保健提供者，服用後若出現任何不良反應跡象，應立刻停用並尋求適當醫療評估。