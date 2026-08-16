我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC打毀謗官司 曾聲請傳喚小川普、伊凡卡和庫許納

姜厚任女友稱921地震徒手洗屍3千具 官方數據打臉

Trader Joe's 新款素食義大利麵 撒上起司更添風味

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

Trader Joe's 的一大優點是它經常上架一些新奇的商品，最近一款進口義大利麵，就吸引了消費者的目光。這款名為「Pasta Primavera」的素食義大利麵，用櫛瓜、紅椒和花椰菜製成，非常適合素食者或想簡單吃一頓的人。

這款義大利進口的義大利麵類是似於貝殼麵(cavatelli)有著扭曲麵體的strozzapreti。它既可以用微波爐加熱，也可以用爐灶烹飪。雖然才新上市，但Reddit上已經有人品嚐過了這款義大利麵；每16盎司4.49元的價格，有位顧客評論指出：「我今晚剛吃了這個，加了檸檬、胡椒和布拉塔起司⋯⋯很適合累得不想做飯的時候吃，不過價格有點貴，所以我只能偶爾買一次。」

Trader Joe's 的冷凍義大利麵深受顧客喜愛

如果你喜歡吃義大利麵，但又不想洗碗，Trader Joe's的冷凍義大利麵有著不錯的口碑。舉例來說，Trader Joe's同樣是義大利製的辣味白醬大螺旋麵(Spicy Alfredo Fusilloni Pasta)就備受好評，有些顧客甚至稱讚它「絕對美味」。另一款起司餡蝴蝶結麵(Cheese Filled Fiocchetti)，價格不到5元，卻能達到餐廳水準。

所以，如果蔬菜豐富的義大利麵是你家的常備菜，那不妨試試冷凍版的。雖然每份的價格可能比自己做貴一些，但買的是方便。記得準備好帕瑪森起司，可以額外加一點提味。如果想吃點肉，那Trader Joe's冷凍區裡6元的冷凍肉丸也是顧客的最愛。

精華 FAQ

  • 這款名為Pasta Primavera的冷凍義大利麵主打素食與便利，使用櫛瓜、紅椒和花椰菜等蔬菜製成，適合想快速吃一餐、又不想費工備餐的人。

  • 它屬於義大利進口麵食，麵體類似帶扭曲造型的strozzapreti，可用微波爐加熱，也能直接用爐灶烹煮，使用上相當彈性方便。

  • Reddit上已有試吃分享，有人加檸檬、胡椒與布拉塔起司後覺得很適合懶得煮飯時食用，但也坦言每16盎司4.49元的價格偏高，只會偶爾回購。

義大利

上一則

好市多冷凍炸雞獲讚「適合中國胃」 華人親測：氣炸16分鐘外脆內嫩

延伸閱讀

Trader Joe's芭樂味夏季限定護手霜 華人聞香狂囤貨

Trader Joe's芭樂味夏季限定護手霜 華人聞香狂囤貨
Trader Joe's本月這10款新品 粉絲開搶

Trader Joe's本月這10款新品 粉絲開搶
Trader Joe's三款食材神搭配 新品「火腿可頌」豪華升級食譜曝

Trader Joe's三款食材神搭配 新品「火腿可頌」豪華升級食譜曝
寄熱門Trader Joe's調味料到台灣 她差點成了「毒梟」

寄熱門Trader Joe's調味料到台灣 她差點成了「毒梟」

熱門新聞

商務艙示意圖。(路透)

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

2026-08-11 15:55
受伊朗戰事衝擊，杜拜旅客量大減，南韓仁川機場今年上半年以3,840萬名國際旅客暫居全球第一。(路透)

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

2026-08-13 21:27
整理專家表示，存不下錢的家庭往往有一些共通點，從冰箱、廚房及衛浴空間就能看出端倪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Wallace Chuck）

「總是存不下錢」 月光族的冰箱、廚房都有共通點

2026-08-14 19:37
倉儲式賣場好市多（Costco）。（美聯社）

好市多8月推出10新食品 快將冰箱、儲藏室騰出空間

2026-08-07 09:08
亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）。Image by ParsonsVillas from Pixabay

全美最幸福20城市 加州4上榜、紐約州掛零

2026-08-09 12:36
郵輪示意圖。(路透)

一筆近萬元醫療帳單 提醒郵輪旅客注意5件事

2026-08-14 19:23

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬

異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬
威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」