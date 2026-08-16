Trader Joe's 新款素食義大利麵 撒上起司更添風味

示意圖。（取自123RF）

Trader Joe's 的一大優點是它經常上架一些新奇的商品，最近一款進口義大利 麵，就吸引了消費者的目光。這款名為「Pasta Primavera」的素食義大利麵，用櫛瓜、紅椒和花椰菜製成，非常適合素食者或想簡單吃一頓的人。

這款義大利進口的義大利麵類是似於貝殼麵(cavatelli)有著扭曲麵體的strozzapreti。它既可以用微波爐加熱，也可以用爐灶烹飪。雖然才新上市，但Reddit上已經有人品嚐過了這款義大利麵；每16盎司4.49元的價格，有位顧客評論指出：「我今晚剛吃了這個，加了檸檬、胡椒和布拉塔起司⋯⋯很適合累得不想做飯的時候吃，不過價格有點貴，所以我只能偶爾買一次。」

Trader Joe's 的冷凍義大利麵深受顧客喜愛

如果你喜歡吃義大利麵，但又不想洗碗，Trader Joe's的冷凍義大利麵有著不錯的口碑。舉例來說，Trader Joe's同樣是義大利製的辣味白醬大螺旋麵(Spicy Alfredo Fusilloni Pasta)就備受好評，有些顧客甚至稱讚它「絕對美味」。另一款起司餡蝴蝶結麵(Cheese Filled Fiocchetti)，價格不到5元，卻能達到餐廳水準。

所以，如果蔬菜豐富的義大利麵是你家的常備菜，那不妨試試冷凍版的。雖然每份的價格可能比自己做貴一些，但買的是方便。記得準備好帕瑪森起司，可以額外加一點提味。如果想吃點肉，那Trader Joe's冷凍區裡6元的冷凍肉丸也是顧客的最愛。