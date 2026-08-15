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好市多冷凍炸雞獲讚「適合中國胃」 華人親測：氣炸16分鐘外脆內嫩

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網友推薦好市多冷凍炸雞。示意圖。（取材自pexels.com@ Terrance...
網友推薦好市多冷凍炸雞。示意圖。（取材自pexels.com@ Terrance Barksdale）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好市多冷凍炸雞被華人網友評為適合中國胃。
  • 重點二：氣炸鍋16分鐘後外脆內嫩，口感超出預期。
  • 重點三：網友對鹹度與附醬評價兩極，口味因人而異。

好市多(Costco)好物推薦又來！美國一名小紅書網友「很可以的小揪儿」近日分享好市多冷凍炸雞「Foster Farms Take Out Sweet Chipotle Crispy Chicken Wings」，表示產品改變她對美式炸雞的刻板印象，使用氣炸鍋復熱後，不僅外皮酥脆，雞肉仍保持軟嫩，鹹淡程度也符合個人口味。貼文吸引逾40則留言，不少網友認證是家中常備食品，甚至有人趁特價一次囤購多包，但對鹹度及隨附醬料的評價則較為兩極。

「很可以的小揪儿」表示，自己沒有加入包裝內附的甜辣BBQ醬，而是撒上辣椒粉與孜然調味，成為適合宵夜的燒烤風味炸雞。她認為成品不過鹹、也不顯油膩，相當符合「中國胃」，即使是冷凍食品，重新加熱後仍保有不錯口感，便利性與味道都超出預期。

針對網友詢問加熱方式，「很可以的小揪儿」透露使用氣炸鍋設定華氏390度、約攝氏199度，烹調16分鐘，過程中需要翻面。不過，她也提醒不同品牌及容量的氣炸鍋火力有所差異，應留意時間與熟度，避免加熱過久導致雞肉變乾。實際料理時仍應參考產品包裝指示，並確認中心徹底加熱。

多數留言認同這款炸雞表現不錯，有人表示大人與小孩都喜歡，也有人已回購多袋，甚至在特價時一次囤了3包、10包。部分網友與「很可以的小揪儿」一樣選擇捨棄內附醬料，直接食用或搭配自備燒烤粉；也有人認為冷凍炸雞通常難以做出理想脆皮，這款產品已算相當突出。

不過，口味仍因人而異。多名網友覺得炸雞略鹹或帶有冷凍雞翅特有氣味，也有人認為肉質偏肥；醬料同樣有人不碰，也有人喜歡其甜辣、煙燻或水牛城辣醬風味。整體而言，這款冷凍炸雞因料理快速、肉質軟嫩及方便自行調味受到歡迎，但是否需要搭配醬料、鹹度能否接受，仍取決於個人口味。

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▲ 影片來源：TikTok＠Dad Snax（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 因為不少人認為它加熱後外皮酥脆、雞肉仍軟嫩，味道也不會過鹹或油膩，能改變對美式炸雞的印象，因此被形容很適合中國胃。

  • 她使用氣炸鍋，以華氏390度、約攝氏199度加熱16分鐘，過程中需要翻面；她也提醒不同機型火力不同，應依包裝指示確認熟度。

  • 多數人認為它方便、好吃且適合囤貨，但也有人覺得偏鹹、帶冷凍雞翅氣味或肉質偏肥；附贈醬料則有人喜歡，也有人直接不用。

好市多 華人 Costco 炸雞

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