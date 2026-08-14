喜愛外出用餐 這9個城市是退休理想地點

芝加哥是全美頂尖的美食城市之一。（美聯社）

退休 後擁有更多時間與自由，既能盡情享受過去的興趣，也能嘗試新事物，包括悠閒地享用一頓美食、發掘社區內的餐廳，或是探索嶄新的飲食文化。對許多人來說，外出用餐不僅方便，更是與他人建立聯繫並體驗社區生活的方式；近日一項調查顯示，餐廳消費仍是美國人可自由支配開支中的首要項目。

金融投資網站Investopedia在今年初依據生活成本、醫療保健方便性及社區設施等因素，評選出「100大最佳退休地點」；為替熱愛外出用餐者找出理想的退休地點，該網站進一步納入餐廳密度、菜系多樣性、全國餐飲界聲譽以及適合步行探索的餐飲區等因素，列出以下9個兼具美食魅力與宜居的城市。

1. 伊利諾伊州芝加哥 （Chicago）

對熱愛外出用餐的退休人士來說，芝加哥是全美頂尖的美食城市之一，值得獲得最高評價。過去10年，這座城市已榮獲超過175項詹姆斯·比爾德獎（James Beard Award）肯定，其餐廳充分展現了多元文化與菜系。芝加哥每平方英里擁有超過13家內用餐廳，林肯公園（Lincoln Park）與西環區（West Loop）更是餐飲密集的街區；無論在市區或郊區，都能找到屢獲殊榮的餐廳、受喜愛的社區小店，以及經典的中西部牛排館。

2. 賓州費城（Philadelphia）

費城是另一座適合步行探索、餐飲選擇豐富的美食之都，每平方英里擁有超過10多家內用餐廳。利頓豪斯廣場（Rittenhouse Square）一帶以高檔餐飲聞名，而過去10年，全市許多餐廳更曾獲詹姆斯·比爾德獎或米其林指南等殊榮；歷史地標雷丁車站市場（Reading Terminal Market）匯集了從當地烘焙坊到全球各地街頭小吃等美食。費城不僅擁有歷史悠久的歐式飲食文化，高級餐飲場所也日益蓬勃；此外，「自帶酒水」（Bring Your Own Bottle, BYOB）的傳統，讓食客在餐廳用餐時無需支付2.5至4倍的酒價加價費。

3. 德州休士頓（Houston）

休士頓擁有全美最多樣化的美食場所之一，除了多元的跨文化選擇外，這座城市更匯聚了全美聞名的名廚，並獲超過80項詹姆斯·比爾德獎認可。得獎菜系包括美墨料理（Tex-Mex）與越式卡津料理（Viet-Cajun），而休士頓的印度、奈及利亞及燒烤餐廳也頗具知名度；蒙特羅斯（Montrose）、高地（The Heights）與亞洲城（Asiatown）等社區皆以豐富的美食場所聞名。由於休士頓市區面積約達640平方英里，要前往市內各處餐廳，通常需要開車。

4. 佛羅里達州邁阿密（Miami）

邁阿密在全服務餐廳的密度上首屈一指，每平方英里近25家。這座城市提供以戶外用餐為主的生活方式，充滿拉丁-加勒比風味與新鮮海鮮。以西班牙tapas聞名的椰林區（Coconut Grove）、以水岸高級餐飲聞名的布里克爾區（Brickell），以及以糕點、古巴濃縮咖啡聞名的小哈瓦那區（Little Havana），都很值得探索。當地還擁有10多家米其林星級餐廳，並在過去10年獲得超過30項詹姆斯·比爾德獎提名。

5. 田納西州納許維爾（Nashville）

雖然納許維爾以辣雞和燒烤聞名，但美食版圖遠不止於此，還涵蓋「從農場到餐桌」的南方料理、升級版家常菜，以及創意調酒。隨著獲詹姆斯·比爾德獎的餐廳數量不斷增加，這座城市的美食場所已引起全國矚目。納許維爾每1萬名居民擁有超過11家提供全服務的餐廳，其中許多位於可步行探索的街區，如日耳曼敦（Germantown）、The Gulch與東納許維爾。

6. 賓州匹茲堡（Pittsburgh）

匹茲堡擁有鄰里商業區、全球美食，以及享譽全國的名廚；這裡提供與大城市不相上下的餐飲品質，卻無高昂價格或繁瑣體驗。緊湊的城區規劃包含以美食為主的斯特里普區（Strip District）、市中心的文化區以及勞倫斯維爾（Lawrenceville）。當地的移民社群也形塑了餐飲風貌，深受歡迎的美食包括波蘭餃子、義大利烘焙點心與希臘料理。匹茲堡每1萬名居民約有14家全服務餐廳。

7. 維吉尼亞州羅阿諾克（Roanoke）

羅阿諾克坐落於風景如畫且物價實惠的藍嶺（Blue Ridge）山區，提供豐富的美食選擇，頂級餐廳展現了小型都會區如何提供高品質的美食體驗。歷史悠久的城市市場（City Market）、華塞納（Wasena）社區及市中心，突顯了這座城市的美食風貌，其中包括在地農產品、從農場到餐桌的餐廳、精釀啤酒廠，以及可欣賞山景的屋頂餐廳。羅阿諾克每1萬名居民約有9家全服務餐廳。

8. 愛阿華州得梅因（Des Moines）

憑藉新鮮的在地食材與屢獲殊榮的主廚，得梅因已成為中西部地區「從農場到餐桌」的美食中心；逾10項詹姆斯·比爾德獎的肯定，使這座城市的餐飲名聲超越傳統中西部家常料理範疇。以美食為焦點的區域包括具歷史感的東村（East Village）、Ingersoll大道以及市中心農夫市集走廊。得梅因的餐飲價格實惠，每1萬名居民約有11家全服務餐廳。

9. 佛羅里達州薩拉索塔（Sarasota）

薩拉索塔是美國灣沿岸的悠閒城市，提供豐富多樣的美食選擇。該市每1萬名居民擁有近30家全服務餐廳，每平方英里更有超過11家內用餐廳，讓食客在相對緊湊的區域內擁有豐富選擇。熱門餐飲區包括St. Armands圓環、市中心主街以及大學城中心。薩拉索塔的數家高檔餐廳亦曾榮獲詹姆斯·比爾德獎肯定。