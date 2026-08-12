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全美最佳速食店漢堡 這家餐廳連3年奪冠

編譯廖振堯／即時報導
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Habit Burger & Grill連續三年獲選「最佳漢堡」。（美聯社）
Habit Burger & Grill連續三年獲選「最佳漢堡」。（美聯社）

今日美國報(USA Today)2026年「10大最佳讀者票選獎」(10 Best Readers' Choice Award)的「最佳漢堡」項目中，知名連鎖品牌如In-N-Out、Shake Shack、Five Guys等都打進前10名，而來自加州聖塔芭芭拉(Santa Barbara)的休閒餐廳品牌Habit Burger & Grill則已連續三年奪得冠軍殊榮，其炙烤雙牛堡(Double Char)擄獲無數讀者的心。

據報導，Habit Burger & Grill自1969年起便以明火炙烤漢堡立下口碑，如今已發展至擁有超過380家連鎖店。點一份炙烤雙牛堡將品嘗到兩塊新鮮炙烤的牛肉餅，以及焦糖洋蔥、新鮮生菜、番茄、酸黃瓜、美乃滋，全部夾在烤過的麵包中，也可以再加起司增添風味。

Habit Burger & Grill也連續第二年獲選為最佳快速休閒(fast-casual)餐廳。今日美國報指出，Habit Burger & Grill提供雞肉俱樂部三明治、凱薩沙拉、黃鰭鮪魚排等多樣化餐點，但真正出色的地方還是紅肉，並強力推薦炙烤漢堡(Charburgers)；最吸引人的莫過於每個漢堡都是以明火個別烹調，火烤風味十足。

In-N-Out的雙層牛肉起司堡(Double-Double)排名第二，其魅力來自「慢速發酵的中種麵糰製成之新鮮烘焙麵包、兩片美式起司、兩塊100%美國牛肉餅、洋蔥、番茄、生菜，以及自1948年以來配方從未改變的獨家醬料」。

排名第三的是Freddy's Original Double。《今日美國》指出，這是一款經典三明治，內含「兩塊美味的牛排漢堡排，搭配大量起司、洋蔥、酸黃瓜，以及滿滿的芥末醬」。

A&W的老爹漢堡(Papa Burger)排名第四，這款漢堡「包含兩塊100%牛肉餅和兩片融化的美式起司，另有生菜、番茄、洋蔥、酸黃瓜和A&W老爹醬(Papa Sauce)，全部夾在微微烘烤的麵包中」。

Culver's的雙層奶油起司堡(ButterBurger Cheese)則名列第五，這款漢堡「讓威斯康辛州成為漢堡大戰中的強勁競爭者，它採用新鮮未冷凍的牛肉，現點現煎，再加上產自威州的正宗美式起司。」

Shake Shack的SmokeShack起司漢堡、Five Guys的起司漢堡、Burger King的華堡(Whopper)、Wendy's的培根牛肉起司堡「Son of Baconator」、Whataburger的「Double Meat Whataburger」，依序排在六到十名。

不過並不是每一州都有幸嚐到冠軍漢堡，Habit Burger網站顯示目前在美國14州及海外設有超過380家分店，包括亞利桑納、加州、佛州、愛達荷、馬里蘭、麻州、內華達、新澤西、南北卡羅來納、俄勒岡、賓州、猶他、維吉尼亞和華盛頓州。

精華 FAQ

  • 加州聖塔芭芭拉的Habit Burger & Grill憑藉Double Char炙烤雙牛堡，連續3年拿下今日美國報10大最佳讀者票選獎的最佳漢堡冠軍。

  • Double Char由2塊新鮮明火炙烤牛肉餅組成，搭配焦糖洋蔥、生菜、番茄、酸黃瓜與美乃滋，夾在烤過的麵包中，亦可加起司增味。

  • 前10名還包括In-N-Out、Freddy's、A&W、Culver's，以及第6至10名的Shake Shack、Five Guys、Burger King、Wendy's和Whataburger。

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