好市多乾燥羊肚菌不到15美元 華人曝超鮮煮湯食譜：買過最值得的商品

在美華人表示外出用餐時一碗羊肚菌排骨湯可能就要十多美元，自己購買食材在家燉煮，每次成本只需數美元，認為相當划算。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Calvin ）

AI摘要 文章摘要整理： 華人網友在好市多買到14.99美元的乾燥羊肚菌，分享搭配排骨煮湯的做法與省錢心得，並引發各地門市供貨與食安提醒討論。

好市多 (Costco)的商品以便宜又實惠聞名，一名小紅書網友「加州女工小透明」日前分享在美國好市多發現的乾燥羊肚菌(DRIED MOREL MUSHROOMS)，直呼每包僅14.99美元，是自己買過「最值得的東西」。從發文者附上的照片可見，商品每包淨重2.46盎司、約70公克，並已去除菌柄。貼文曝光後吸引網友討論，不少人詢問販售門市，也有人提醒食用前應仔細檢查及清洗。

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「加州女工小透明」表示，外出用餐時一碗羊肚菌排骨湯可能就要十多美元，自己購買食材在家燉煮，每次成本只需數美元，認為相當划算。她建議可直接搭配好市多冷凍排骨，先將羊肚菌以溫水及少量糖浸泡20分鐘，泡發後的水經沉澱、過濾再加入湯中，以保留鮮味。

製作時，她先將排骨汆燙洗淨，加入薑片、紅棗、淮山、黃耆等食材，再倒入過濾後的羊肚菌水，大火煮滾後轉小火燉煮40分鐘，接著放入羊肚菌續煮20分鐘，起鍋前加入枸杞及少量鹽調味。「加州女工小透明」形容完成後湯頭鮮美濃郁，認為無論價格或料理便利性都很有吸引力。

留言區最受關注的話題之一是供貨地點。「加州女工小透明」稱南加州多間門市可見這款商品，另有網友回報在北加州Dublin、Mountain View、Sunnyvale及郵遞區號95131附近的好市多買到；波士頓網友則表示當地尚未發現同款商品。也有人分享西班牙門市清倉價僅4.95歐元，但各地價格、庫存與規格可能不同，實際販售情況仍須以門市為準。

也有網友提醒，由於菌菇類商品狀態不一，消費者料理前仍應檢查是否受潮、變質或出現異味，徹底清洗並充分煮熟；若食用後感到不適，應停止食用並視情況就醫。