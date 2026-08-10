我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

紐約露天小吃 龍蝦捲讓食客驚艷：每道菜都比上一道更誘人

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
龍蝦捲。示意圖。Image by d_snake from Pixabay
龍蝦捲。示意圖。Image by d_snake from Pixabay

美食部落客拍檔Devour Power帶著明確的目標來到紐約金融區的Smorgasburg美食市集，要找到全紐約最豐盛的海鮮拼盤Red Hook Lobster Pound。而這海鮮拼盤的表現，遠超出Devour Power的預期。

在Devour Power最新一期的「自選龍蝦捲」(choose your lobster roll)系列中，這家店的海鮮料理被兩人形容為人間美味，每一道菜都比上一道更誘人。

首先上桌的，是熱騰騰的康乃狄克龍蝦捲。大塊鮮嫩多汁的新鮮龍蝦鉗肉，直接浸入一桶熱氣騰騰、金黃誘人的融化奶油中，完全浸透龍蝦肉；然後，在把每一塊香甜酥軟的龍蝦肉，塞進烤得恰到好處的開口麵包裡；最後，撒上厚厚一層辣椒粉，再堆上一堆新鮮的蔥花。光是用看得就讓人垂涎欲滴。熱氣騰騰，奶油香濃，簡直完美。

如果你喜歡清爽的口感，這家餐廳的緬因龍蝦捲絕對值得一試。在溫暖的麵包裡鋪上一層清爽的生菜絲，然後堆上滿滿的奶油龍蝦沙拉，再淋上濃鬱的調味汁，最後撒上辣椒粉和新鮮的蔥花。這麵包裡塞的龍蝦肉的量，簡直令人難以置信。

或許你更想要來款能徹底顛覆你味覺的餐點；那他們的龍蝦BLT捲絕對能將一切提升到一個全新的境界。在烤好的麵包中間擠上一條厚厚的煙燻辣椒蛋黃醬；接著放上新鮮的生菜、熟透的番茄片和厚厚的、超酥脆的培根條；然後，他們把滿滿一大堆新鮮的龍蝦沙拉堆在培根上。最後撒上辣椒粉和蔥花，就大功告成了。

鹹香酥脆的培根與鮮嫩甜美的龍蝦肉完美融合，帶來令人難以置信的味覺體驗。

精華 FAQ

  • 他們特地前往紐約金融區的Smorgasburg美食市集，目標是尋找被認為最豐盛、最受期待的海鮮拼盤，也就是Red Hook Lobster Pound的龍蝦料理。

  • 康乃狄克龍蝦捲主打熱奶油與新鮮龍蝦鉗肉；緬因龍蝦捲偏清爽，搭配生菜絲與龍蝦沙拉；龍蝦BLT捲則結合培根、番茄與煙燻辣椒蛋黃醬。

  • 因為每一道料理都用料十足、層次豐富，從熱騰騰的奶油香氣到酥脆培根與鮮甜龍蝦的組合，都讓兩位美食部落客覺得超出預期、令人驚艷。

上一則

瑜珈能預防腹瀉？5成測試者：症狀獲改善

下一則

這款粉紅色牙膏 去除頑固牙漬又能讓口氣清新

延伸閱讀

紐約法拉盛「Foodie Town」一站美食全攻略，饕客必訪的味蕾天堂

紐約法拉盛「Foodie Town」一站美食全攻略，饕客必訪的味蕾天堂
貝果情結

貝果情結
Habit漢堡店 推出名廚韓式餐點

Habit漢堡店 推出名廚韓式餐點
做出3英尺長披薩 新澤西廚師網路爆紅

做出3英尺長披薩 新澤西廚師網路爆紅

熱門新聞

倉儲式賣場好市多（Costco）。（美聯社）

好市多8月推出10新食品 快將冰箱、儲藏室騰出空間

2026-08-07 09:08
亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）。Image by ParsonsVillas from Pixabay

全美最幸福20城市 加州4上榜、紐約州掛零

2026-08-09 12:36
準備入住的房客和櫃台人員交談。(美聯社)

退房通知旅館櫃檯 這一「小舉動」為何很重要

2026-08-07 11:25
聯邦醫療保險計畫Medicare俗稱「紅藍卡」，其中的優勢計畫(Medicare Advantage，又稱紅藍卡C部分)，是由私人保險公司提供，替代或擴充傳統紅藍卡(A與B部分)福利。(美聯社)

9月收到紅藍卡這封信 要比去年更仔細讀

2026-08-07 10:17
Five Guys漢堡店。(路透資料照)

享受Five Guys漢堡升級版 點餐只需說這3個字

2026-08-08 12:36
自2021年6月24日佛羅里達州瑟夫塞德（Surfside）12層高的Champlain Towers South共管公寓大樓部分坍塌、造成98人喪生以來，立法者與主管機關持續收緊影響共管公寓購買與融資的相關標準。(美聯社)

申請房貸買「康斗」變難了 購屋族該有哪些準備

2026-08-06 10:15

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法