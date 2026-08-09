紐約哈德遜河谷這家墨西哥餐廳 主打東海岸海鮮

示意圖。Image by StockSnap from Pixabay

曾入圍詹姆斯·比爾德獎（James Beard Award）半決賽的廚師赫南德茲（Efrén Hernández），目前在紐約州 卡茲奇山（Catskills）的墨西哥 餐廳Casa Susanna掌舵；但若想大啖海鮮來慶祝某個特別時刻，或是在獨自度假時享受一頓義式生海鮮料理，美食網站Eater建議，可前往赫南德茲位於哈德遜河谷（Hudson Valley）的最新餐廳PEZ。

PEZ以墨西哥地方料理為靈感，主打東海岸海鮮，搭配具季節性的在地食材。經典菜色包括：切薩皮克灣藍蟹脆餅（22元），豐盛的蟹肉塊上鋪著醃製蘆筍絲，並點綴著由乾蝦、醋、大蒜與辣椒製成的醬料，風味令人聯想到鮮美的XO醬；檸檬生醃竹蟶（25元）採用源自馬雅文化的辛辣莎莎醬xnipec verde，佐以塞拉諾辣椒柚子醋收尾，值得細細品味；當日現撈的干貝（25元）裝在貝殼中，佐以醃仙人掌、昆布、墨西哥辣椒，以及濃郁的巴約豆。

飲料則推薦將煙燻鳳梨放入白龍舌蘭酒中，並加上莫爾苦精（mole bitters）與數種苦艾酒調製而成的Rescoldo（18元）；另一款是加入墨西哥可樂、特調的spagliato（6元），這一氣泡感十足的飲品，風味與經典龍舌蘭調酒巴坦加（batanga）頗為類似。

美食達人貝科夫（Nat Belkov）指出，趁天氣尚佳，最好選個戶外座位，在哈德遜河谷的清新空氣中品嚐鮮美的海鮮，是這場饗宴的獨特體驗。