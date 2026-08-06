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葛妮絲派特洛紐約第3家餐廳 首度採實體店模式

編譯莊瑞萌／即時報導
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女星葛妮絲．派特洛(Gwyneth Paltrow)在紐約上東區開設首家Goop...
女星葛妮絲．派特洛(Gwyneth Paltrow)在紐約上東區開設首家Goop Kitchen實體店面。(路透)

Goop Kitchen在紐約上東區開設首家實體店面，位於東92街346號，有別於中城西與威廉斯堡分店只提供外送與自取，新店面讓顧客可直接入內點餐帶走。菜單也維持一貫風格：沙拉、穀物碗、烤雞、無麩質披薩，全數不含精緻糖、精煉油與防腐劑。

根據Time Out報導，若論紐約何處最適合葛妮絲．派特洛(Gwyneth Paltrow)以健康為導向之外送餐飲事業，則非上東區莫屬。Goop Kitchen已於8月3日在東92街346號開設紐約市第三家分店，與中城西與威廉斯堡專注外送與自取的幽靈廚房(ghost kitchen)的店面不同，新據點則是首間品牌實體店面，專為想要走進店內、點餐後帶走午餐的顧客所設計。

這是該加州品牌持續拓展的一環，Goop Kitchen今年稍早以外送優先的模式首次進軍紐約，這次上東區則圍繞著實體點餐與自取方式設計，為顧客提供專屬的零售空間，同時維持快速休閒、以外帶為主的經營模式。但菜單保持不變，沙拉、穀物碗、烤雞、無麩質披薩與捲餅等Goop Kitchen的招牌品項，所有餐點皆不含麩質、精製糖、精煉油與防腐劑。招牌人氣商品包括中式雞肉沙拉、味噌鮭魚碗、每日羽衣甘藍與球芽甘藍沙拉、G-Potle塔可脆碗，以及無穀物炸鷹嘴豆餅(falafel)和令人上癮的可可巧克力碎片餅乾。

Time Out今年春天曾前往Goop Kitchen曼哈頓分店評測，發現餐點大致符合期待。炸鷹嘴豆餅尤其風味出眾，而沙拉則因精心搭配的配料與分開包裝的醬汁，直到最後一口仍保持爽脆，讓午餐不再是隨便打發的辦公桌午餐。新的實體店面也讓Goop Kitchen感覺更融入社區，而非只能在App上找到的外送品牌，顧客不再需要滑手機等外送員，而是直接走進去、瀏覽菜單、當場帶走午餐，如此或許更適合上東區穩定的人流，包括上班族、家長與上健身房的人。

對Goop感興趣的人，現在等於有了更簡單的方式來嘗試派特洛的健康餐飲：直接走進店面。

精華 FAQ

  • 這家位於上東區的分店是Goop Kitchen在紐約的首家實體店，顧客可直接入內點餐並帶走；相較於中城西與威廉斯堡分店，它不只是幽靈廚房，而是有專屬零售空間。

  • 菜單維持Goop Kitchen一貫風格，包含沙拉、穀物碗、烤雞、無麩質披薩與捲餅，並強調全數不含麩質、精製糖、精煉油與防腐劑，延續健康導向定位。

  • Time Out認為上東區有穩定人流，包括上班族、家長與健身族群，適合快速取餐的外帶模式；新店也讓品牌更像社區店面，而不只是只能在App上找到的外送品牌。

加州 紐約市

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