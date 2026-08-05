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全美最難訂餐廳 訂位至少要等一個半月

編譯周靜芝/即時報導
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Image by Jumi Kang from Pixabay
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外出用餐可能是美國人最喜愛的消遣活動，線上訂位平台OpenTable近日發布的一份餐飲報告顯示，外出用餐人次較去年同期增長了8%，且人們平均願意等待39分鐘之久才能入座。

雅虎（Yahoo）新聞報導，「通知我」（Notify Me）這項功能可以說是餐飲業增長最顯著的服務，當想預訂的餐廳額滿，但最後一刻出現空位時，此功能會發送通知；而全美有一家餐廳收到顧客希望「通知我」的數量，超過OpenTable上6萬多家餐廳中的任何一家，它就是Kase x Noko。

這家位於田納西州納什維爾（Nashville）的日式餐廳，預約名額總是在一個半月前就已全數訂滿，且每日午夜都會釋出部分空位。這間僅能容納 14人的餐廳，提供75元、14道菜的「Omakase」壽司體驗，堪稱性價比頗高。在90分鐘的用餐過程中，幸運的食客將品嚐到由Noko Nashville團隊親手製作、新鮮破表的壽司。

該餐廳建議顧客提早到場，搶佔僅有的四個座位的雞尾酒吧區，這也是全美最小的雞尾酒吧之一；在享用這場令人獨特的壽司盛宴前，不妨先品嚐清酒、日本啤酒以及帶有日式風味的招牌雞尾酒。

若有幸訂到座位，其他顧客的評價可保證將能大飽口福。Kase x Noko在 OpenTable擁有近400則五星評價。近期Elle雜誌的一則評論稱，從頭到尾都是令人驚豔的體驗，每一口都美味；很驚訝這家店竟然沒獲得米其林推薦，如果能再訂到位子，絕對會再度光顧。

緊隨Kase x Noko之後，費城一家名為Mawn的柬埔寨麵館，以及紐約市一家經典義大利美式餐廳Don Angie，共同躋身該訂位平台上「通知我」提醒數最高的三大餐廳之列。

精華 FAQ

  • 報告指出，美國外出用餐人次較去年同期增加8%，顯示餐飲需求持續升溫；同時，消費者平均願意等待39分鐘才入座，接受度相當高。

  • 位於田納西州納什維爾的日式餐廳Kase x Noko，在OpenTable上收到最多「通知我」提醒需求，超過6萬多家餐廳，因此被視為全美最難訂位的餐廳。

  • Kase x Noko僅有14個座位，提供75元、14道菜的Omakase體驗，並且每日午夜釋出少量空位；餐點口碑極佳，OpenTable上也累積近400則五星評價。

雅虎 田納西州

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