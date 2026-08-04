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Dunkin' 48盎司飲料桶將回歸 包裝升級更方便攜帶

編譯尤寶琪／即時報導
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Dunkin'這家經典飲品店將於8月7日起重新推出48盎司的冰飲桶。(路透)
Dunkin'這家經典飲品店將於8月7日起重新推出48盎司的冰飲桶。(路透)

美國民眾正湧入Dunkin'搶購巨型冰飲桶。這家經典飲品店將於8月7日起重新推出48盎司的冰飲桶，為臨時起意的夏季旅行或海灘度假，做好準備。口渴的顧客可以用這個大桶，裝滿Dunkin'的任何一款冰咖啡或冰飲，盡情暢飲。

每個冰飲桶售價，包含飲料在內，僅要12.99元。

粉絲們只能在參與活動的門市購買到這款飲料桶，所以出發前記得先打電話確認。除了解渴之外，這家咖啡巨頭還給這款飲料桶做了升級，讓你夏日暢飲起來更加輕鬆方便。

這次，這款備受歡迎的飲料桶將會搭配一個旨在「穩固地將飲料桶放入標準車載杯架中」的定制桶架。根據該公司先前進行了的初步市場測試，消費者希望隨時隨地都能享用飲料桶。

但咖啡愛好者們可要抓緊時間了，因為這款巨大飲料桶和杯架只會限時供應。7月29日，這家咖啡連鎖店為忠實粉絲提供了提前購買的機會，會員也因此有機會搶購。根據該公司，顧客只需在一個月內光顧Dunkin'12次，即可解鎖「Boosted」會員等級。

一旦達到令人夢寐以求的升級會員等級，會員就可在接下來的三個月內，在每次Dunkin'消費1美元時獲得12點積分。對於那些不知道該往這個大桶裡裝些什麼的顧客，這家源自麻薩諸塞州的連鎖店也提供了一些建議。

其中一個選擇是「櫻桃青檸瑞奇冷飲」(Cherry Lime Rickey Refresher)；根據Dunkin'介紹，這款將黑櫻桃冷飲與該連鎖店新推出的青檸汁混合的飲料，是一款「美味酸爽、清爽怡人的飲品」。顧客也可以選擇「粉紅鳳梨氣泡冷飲」(Pink Pineapple Sparkling Refresher)；這款飲品將鳳梨、覆盆子和芙蓉花風味飲品與氣泡水混合而成。

如果想來點提神的咖啡，Dunkin'的「花生醬漩渦冰咖啡」(Iced Coffee with Peanut Butter Swirl)是不錯的選擇；這款飲品以經典冰咖啡為基底，加入花生醬和你選擇的乳製品，攪拌均勻而成。

距離二月首次推出僅三個月，這款產品就再次上架。當時只有新罕布夏州和麻州這兩個幸運的州參與試賣。咖啡愛好者對此趨之若鶩，有些人甚至開車40分鐘前往，就只為買到這款巨型冰桶。

在抖音(TikTok)上，兩位Dunkin'的忠實粉絲曬出了他們裝滿冰飲的冰桶，地點不詳，並配文：「我們開了40分鐘的車，還交了過路費，就為了買這桶冰飲。」

精華 FAQ

  • 這次回歸的是48盎司冰飲桶，將從8月7日起重新上市，主打夏季外出、旅行或海灘度假時方便大量裝飲料暢飲。

  • 每個冰飲桶連飲料售價為12.99元，但只在參與活動的門市販售，消費者出發前最好先致電確認，以免白跑一趟。

  • 因市場測試顯示消費者希望能隨時隨地飲用，Dunkin'因此加上可固定在標準杯架的桶架；會員若在1個月內消費12次可升級，接著3個月內每消費1美元可得12點。

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