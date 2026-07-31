好市多一款水果冰淇淋最新上架 逼真外型、濃郁果香掀搶購潮

每到夏天，冰品選項就是全家大小都想入手的甜美滋味。冰品示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 好市多上架逼真水果造型冰品引發社群熱議。

好市多上架逼真水果造型冰品引發社群熱議。 重點二： 消費者被外型吸引，購物時常被詢問來源價格。

消費者被外型吸引，購物時常被詢問來源價格。 重點三：口味評價兩極，果香濃與香精味重各有擁護者。

美國好市多 (Costco )近期一款造型神似真實水果的「Aiko 3D Fruit Frozen Dessert」在社群平台掀起熱議，不少消費者分享，商品不僅外觀吸睛，就連放進購物車都頻頻吸引路人詢問價格與購買位置，甚至有人表示商品人氣太高，朋友專程前往卻已撲空，引發大批網友討論，也讓這款水果造型冰品迅速成為好市多近期熱門話題。

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一名居住在洛杉磯的華人網友「Rebecca陳小語」在小紅書 分享，原本只是到好市多閒逛，卻在冷凍區發現這款水果冰淇淋 ，第一眼甚至誤以為是水果模型，因此忍不住買了兩盒。她表示，從將商品放進購物車開始，就陸續有陌生人上前詢問「在哪裡找到的？」、「多少錢？」，結帳時也有人拿起商品仔細研究。

回家開箱後，Rebecca發現冰品外層包覆一層白巧克力脆殼，內餡則是水果風味冰淇淋，整體造型比包裝照片更加逼真，其中最喜歡葡萄與芒果口味，認為果香濃郁，平均每顆不到2美元，價格也相當具有吸引力。

貼文曝光後，不少海外網友紛紛留言詢問是否能在當地買到，包括加拿大、日本、澳洲等地的網友都希望當地好市多能上架，也有人分享在華人超市、日本Don Don Donki、日本好市多等通路曾看過類似商品，甚至已有促銷活動。不少人笑稱，每次看到美國好市多限定商品都只能「羨慕」，更有人建議社群平台應依照國家或城市分區推薦內容，以免看到買不到更加失落。

不過，這款冰品的口味評價則呈現兩極。有支持者認為桃子、葡萄等口味相當好吃，水果香氣明顯，甚至直呼「怎麼會有人說不好吃？」；但也有不少網友認為香精味偏重，奶香不足，吃起來較像水果風味冰品，而非濃郁冰淇淋，有人直言「打開一吃全是香精味」，也有人表示華人超市販售的其他水果冰品反而更符合自己的口味。

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