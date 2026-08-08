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享受Five Guys漢堡升級版 點餐只需說這3個字

編譯周靜芝/即時報導
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Five Guys漢堡店。(路透資料照)
Five Guys漢堡店。(路透資料照)

速食連鎖店Five Guys於1986年在維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）以一家不起眼的外賣小店起家，隨後在2000年代中期全力投入加盟事業，開始引起全美各地漢堡愛好者的注意。如今，該品牌在各州（除阿拉斯加州外）及世界各地（從比利時、巴林到新加坡）擁有超過1900家分店，幾乎到處都能品嚐到其多汁、熟度恰好且精心製作的漢堡排，以及堆得滿溢的薯條。除了基本的漢堡與薯條，Five Guys更因可隨意添加各式配料而受到消費者喜愛。Food Republic網站指出，若想體驗升級版Five Guys漢堡的滋味，點餐時只需說「all the way」，所有醬料與基本配料都會預先加好。

在Five Guys點一份「all the way」漢堡（標準為雙份肉餅）或熱狗，將可享受到豐富的風味，雖是常見的燒烤餐點，但份量十足。底部麵包會擠上一點番茄醬與芥末醬，並鋪上烤洋蔥和烤蘑菇；上層麵包則塗有美乃滋，並鋪上生菜、醃黃瓜與番茄。8種配料雖然疊起來相當高，但酥脆與帶嚼勁的口感，加上酸甜交織的食材，詮釋了「簡單卻完美」的漢堡，無需仰賴「特製」醬料。Five Guys之所以受喜愛，正因為顧客可以隨心所欲地搭配漢堡，且額外的配料總是免費的。

「all the way」評價與秘密菜單內容

網路上對Five Guys的「all the way」點餐方式，多誇讚它為最愛或有史以來最好的漢堡。旅宿餐飲平台貓途鷹（TripAdvisor）上一位評論者說，這是他在速食店吃過最好的漢堡，「實在太棒了」。雖然有些人抱怨價格偏高，但許多人認為它物有所值，社群平台Reddit的一位用戶說，他愛Five Guys，甚至不覺得它定價過高；這就是個好吃的漢堡，現在售價15元。事實上，在德州麥卡倫（McAllen），Five Guys的雙層漢堡為10.99元，雙層起司漢堡則為12.09元；而在紐約市，雙層漢堡為11.65元，雙層起司漢堡則為12.55元。

Five Guys有不少客製化的漢堡選項，除了「all the way」與多種免費配料外，還能打造專屬風味；而配料其實相當簡單，如墨西哥辣椒（jalapeños）、甜椒、酸黃瓜醬與燒烤醬。雖然有不少訣竅能提升在Five Guys的用餐體驗，但最受歡迎的莫過於「雙層烤起司漢堡」，吃過的人對它讚不絕口，表示搭配烤洋蔥或墨西哥辣椒格外美味；另一種流行吃法是加上「所有配料」，但看起來有點混亂。因此，若想在Five Guys的秘密菜單中選擇經典不敗款，不妨直接告訴店員：「來份all the way」。

精華 FAQ

  • 只要點餐時說「all the way」，店員就會把Five Guys預設的基本醬料與配料一次加好，形成內容豐富、風味完整的升級版漢堡。

  • 標準內容包含底部麵包上的番茄醬、芥末醬、烤洋蔥與烤蘑菇，上層麵包則有美乃滋、生菜、醃黃瓜與番茄，配料相當豐富。

  • 因為它主打多汁漢堡排、份量充足與免費客製化配料，讓顧客能自由搭配風味；不少網友也認為「all the way」版本物有所值。

阿拉斯加州 新加坡 維吉尼亞州

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