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全美最具探險精神食客 聚集華盛頓特區

編譯盧炯燊／即時報導
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海膽。Image by Manuel Torres Garcia from Pi...
海膽。Image by Manuel Torres Garcia from Pixabay

世界上有些「奇葩」食物，部分人視為珍饈美味，但在其他人眼裡光是看一眼就讓人頭皮發麻，敢於放進口裡必須萬般勇氣。

例如菲律賓的街頭美食「鴨仔蛋」，煮熟的鴨蛋內有一隻幾乎發育完全的胚胎，剝了殼灑點鹽就可以吃；又例如「卡蘇馬蘇乳酪」(Casu marzu)，這種又稱活蛆乳酪或腐爛乳酪，是義大利薩丁尼亞島的傳統羊奶乳酪，其最大特色是內部含有大量活的蒼蠅蛆蟲；還有的是瑞典鹽醃鯡魚(Surströmming)，將鯡魚加上鹽巴放在罐子裡發酵，其臭無比，以至不少航空公司禁止旅客帶上飛機。

當然有些人敢於嘗試之餘，也勇於「冒險」到處找尋令人作嘔的「美食」。餐點配送服務公司 HelloFresh 最近就使用了谷歌的搜尋數字，調查美國哪個地方的人最具冒險精神追隨異國美食，並給了排名。

結果是首都華盛頓特區的人居首位，平均每10萬人中有1萬4370次搜尋各類奇異美食，說明這裡的市民勇於嘗新，除上述提到的鴨仔蛋、卡蘇馬蘇乳酪、鹽醃鯡魚之外，就連部分日本人也不愛吃的納豆，原因是它的醃製的臭味，居然也在搜尋之列。

夏威夷位居第二，平均每10萬人有8447次搜尋，搜尋最多的是牛舌及鮮嫩的海膽。

華盛頓州緊隨其後，平均每10萬人中有7305次搜尋，該州的美食愛好者對超級辣的越南河粉及韓國烤肉情有獨鍾。

加州排名第 4 ，美食家們也敢於嘗試各國美食，每10萬人中有7053次搜尋量。

內華達州以每10萬人6915次的搜尋量位居第 5 ，科羅拉多州(每10萬人6207次) 、紐約州(每10萬人6025次) 分居第 6 和第 7。

在紐約市這個國際大都會，人們搜尋的美食包括蘇格蘭哈吉斯(Scottish haggis，一種用羊心、羊肝、羊肺等內臟剁碎，然後配上洋蔥及香料，塞進羊的胃袋，現代常改用人工腸衣，然後放進水裡煮熟)。

俄勒岡州、麻州及維州，分別以5972次、5678次及5539次的搜尋量，分別排名第 8，第 9 及第10 。

至於最不喜嘗試新食物的是西維州，每 10 萬人僅有 1790 人次搜尋異國美食。依次並列倒數的還有密西西比州(1842人次)、南達科他州(2330人次)、北達科他州(2402人次)及肯塔基州(2407人次)。這些州份的人寧願吃通心粉、炸雞。

精華 FAQ

  • 餐點配送服務公司 HelloFresh 透過谷歌的搜尋數據，統計各州民眾對異國、奇異食物的搜尋次數，再按每10萬人平均搜尋量進行排名，藉此衡量誰最愛嘗鮮。

  • 華盛頓特區排名第一，每10萬人平均有1萬4370次相關搜尋，明顯高於其他地區，顯示當地居民對鴨仔蛋、卡蘇馬蘇乳酪、鹽醃鯡魚等怪奇食物特別有興趣。

  • 西維州最保守，每10萬人僅1790次搜尋，居最後一名；其後依序是密西西比州、南達科他州、北達科他州與肯塔基州，整體都偏少搜尋異國美食。

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