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買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

編譯周靜芝/即時報導
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酪梨。Image by sandid from Pixabay
酪梨。Image by sandid from Pixabay

多數蔬果在食用前都需要清洗，這點很容易做到：菠菜與生菜常附著泥土，顯然需要徹底沖洗；蘋果、小黃瓜與番茄等果皮可食用的蔬果，也很容易記住。但酪梨呢？反正之後都要去皮，直接切開、挖出果肉就好；但All Recipes網站報導，食安專家提醒，酪梨不該只在食用前才洗，應在買回家後便立刻清洗它們。

為何應立即清洗酪梨

試著想像一顆酪梨在放上餐盤前經歷了什麼過程？當它在田間生長時，通常會被噴灑農藥及類似化學物質，而灌溉用水可能含有受糞肥、農藥等污染的成分；隨後果實被採收，在運往超市的過程中經歷各個階段的處理。

在超市裡，員工與顧客會反覆拿起又放下，所有這些過程都會讓酪梨等農產品接觸到各種細菌，而這些細菌會附著在果皮上。

雖然不會吃酪梨的果皮，但它仍可能將細菌帶進廚房。而且當果實被切開時，果皮上的任何細菌都會滲入果肉中，而果肉通常是生吃的。為避免這種情況，只需將酪梨洗淨即可。

不僅要清洗，更應在從超市買回家後立即清洗；如此有助防止交叉污染，避免酪梨將細菌傳播到水果籃或冰箱中的其他食物。

如何清洗酪梨

清洗酪梨的步驟很簡單：先洗淨雙手，然後將酪梨放在流動冷水下，輕輕搓洗每個部位；如果表面凹凸不平，可用蔬果刷來清洗。墨西哥酪梨生產出口包裝協會（APEAM）指出，無需使用肥皂、洗碗精或蔬果清洗劑，清水就足夠了。

用乾淨的廚房毛巾或紙巾將酪梨徹底擦乾，若不立即食用，可在通風良好的地方靜置數小時，確保完全乾燥（濕氣會促進細菌滋生）；接著將酪梨放在流理台上、籃子或碗中，若已成熟可放入冰箱，直到準備食用為止。

精華 FAQ

  • 因為酪梨果皮可能在採收、運輸與超市陳列過程中沾附農藥與細菌，若拖到切開前才洗，細菌可能已經轉移到果肉，增加食安風險。

  • 先洗手，再用流動冷水輕輕搓洗酪梨表面；若表面凹凸不平，可用蔬果刷輔助。專家指出不必用肥皂或清潔劑，清水就已足夠。

  • 洗完後要用乾淨毛巾或紙巾徹底擦乾，必要時再通風放置數小時，避免濕氣滋生細菌；之後再放入籃子、流理台或冰箱保存。

酪梨 番茄

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