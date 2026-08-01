做出3英尺長披薩 新澤西廚師網路爆紅

示意圖。Image by Muhammad Ragab from Pixabay

新澤西 州一家披薩店推出3英尺長的「惡魔風醬汁披薩」，售價42.5元，上面鋪滿淡菜、炸魷魚與蝦仁，在Instagram上吸引超過千萬次觀看。餐廳老闆表示，他做披薩不只是放醬料和起司，而是想「說一個故事」。

紐約郵報(NY Post)報導，新澤西州一名披薩廚師推出3英尺長的惡魔風醬汁(fra diavolo)披薩，售價42.5元，上面鋪滿了淡菜、炸魷魚與蝦仁，餅皮為大蒜結餅皮，迅速在網路上爆紅。Joe’s Rotisseria餐廳老闆喬．布里尼奧尼(Joe Brignoni)說，「我經常看到白蛤蜊披薩，我就想來玩大一點，把所有海鮮都放上去。」「我們想要創造出一幅畫，而不只是在麵團上放醬料和起司，我們想陳述一個故事，」他補充說。

布里尼奧尼推出這款巨型披薩後，迅速在Instagram上爆紅，累積超過千萬次觀看，還有網友留言問該怎麼處理上面的淡菜殼。對此，布里尼奧尼說，「我是很想回覆說：『假使你點了一碗紅醬淡菜，你總知道不能連殼吃下去吧。』」

由於披薩太大，必須用烤盤製作。布里尼奧尼解釋，「我們從製作醬料開始，所有海鮮都是新鮮的，加入伏特加醬和新鮮辣椒。然後把麵團先烤到半熟，再倒入海鮮醬汁，以免煮過頭。接著放上起司，再放回烤箱。出爐後，放上新鮮炸魷魚，這樣吃起來才會酥脆。」

畢業於迪士尼餐飲課程(Disney Culinary Program)的布里尼奧尼，對製作精緻與獨特的披薩充滿興趣。他說，「以前披薩店的老闆曾跟我說：『如果你想搞這些花樣，就自己去開一家店。』」2015年他透過Craigslist買下這家披薩店，店內以「三重威脅披薩」聞名，內含披薩餃、大蒜結與披薩三合一，同時也供應其他特色披薩，例如炸雞薯條披薩與左宗棠雞花椰菜披薩。

Joe’s Rotisseria暢銷款之一是「格子鬆餅披薩」，布里尼奧尼表示，當初在參加蓋·費里(Guy Fieri)的美食頻道節目蓋的超市料理大戰 (Guy's Grocery Games)時，任務是被要求製作不使用麵團、醬料或起司的披薩。他說，「我們用切達起司麵糊做成格子鬆餅，壓入熱鐵模中。取出後，放上醬料和起司，等所有東西融化時，就會融進那些格子洞裡。」

布里尼奧尼也在澤西海岸(Jersey Shore)經營披薩餐車。他說顧客第一次品嚐他這些瘋狂創作時，總會覺得驚豔。他表示，「它們看起來確實有點噱頭十足，但聞起來和吃起來都非常棒，味道比想像中好太多。」