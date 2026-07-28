貝果麵包的漫漫長路：從猶太移民食物到美國早餐經典搭配

貝果起源於波蘭的猶太社區，19世紀末20世紀初，東歐的猶太人把它帶到美國。(美聯社)

貝果在美國是常見的早餐選項，這個中間有個洞的食物起源於歐洲的猶太 社區，東歐的猶太人當初為了躲避反猶太主義而將之帶到美國，最初出現在紐約街頭，之後走進超市冷凍區，可說是見證移民 在美國成功的食品，在美國猶太人的生活中，許多重要時刻都少不了它，可以用來慶祝，也可以用來撫慰悲傷。

美聯社報導，貝果起源於波蘭 的猶太社區，19世紀末20世紀初，東歐的猶太人把它帶到美國，當時名為倫德（Harry Lender）的猶太人從波蘭來到美國，在新澤西的一間麵包店工作，存夠錢後將家人都接到美國，他的兒子後來以冷凍貝果，將家族事業從康乃狄克州紐哈芬的麵包店壯大到遍布全國的超市。

因此，貝果的故事見證移民在美國的成功，如今販售貝果的店鋪，大多由最初的移民家庭和為了追求更美好生活而來的新移民群體經營。

但無論貝果被傳到哪裡，在美國猶太人心中都佔據特殊地位，在他們的生活中，無論是慶祝還是哀傷的時刻，都少不了這個先水煮環形麵團再將豐富配料堆疊到很高的食物，例如男嬰進行割禮儀式後慶祝宴會上會有貝果，13歲成年禮儀式後的慶祝聚會，貝果當然也不會缺席。

親人過世後的哀悼期，喪家和弔唁者的對話可能是「節哀順變」，「謝謝，貝果在隔壁房間」。

就像每個美食的故事一樣，貝果的故事也源於第一口。酥脆的外皮讓大腦做好咬下香脆外皮的準備，緊接而來的是柔軟但紮實的內裡，兩種口感的完美搭配，再加上搭配的配料，帶來愉悅的感受。

抹上一層奶油起司，簡單但美味，塗上一些風味醬料，增添更多美味，或者可以在貝果上鋪滿魚肉、番茄、小黃瓜和紅洋蔥，堆疊高到無法一口咬下。

每個人喜歡的貝果口味不同，有些人喜歡原味或雞蛋貝果，也有人喜歡加種子，例如芝麻、罌粟，或是洋蔥碎片或鹽。

純粹主義者會說，貝果就是要簡單才好吃，但貝果就像美國生活中的很多事物，你可以選擇自己所愛。

貝果抹上一層奶油起司，簡單但美味。(美聯社)