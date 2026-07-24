護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
骨骼健康容易被忽視，且當人們注意到問題時，與年齡相關的骨質流失可能早已開始。飲食選擇對骨骼健康具重大影響，及早調整飲食習慣至關重要。
華盛頓郵報報導，特殊外科醫院與威爾康乃爾醫學院(Hospital for Special Surgery/Weill Cornell Medicine)物理醫學與復健科主治醫師及教授海蒂‧普拉瑟(Heidi Prather)指出，建立和維持強健骨骼有助支撐身體結構，降低隨年齡增長而出現的骨質疏鬆症和骨折的風險。
人體年輕時的造骨速度快過骨質分解速度，骨量持續增加，大多數人在25歲至30歲時達到骨量高峰。此後，骨質分解速度超越新生，骨密度會隨時間自然下降。
紐約大學食品實驗室(NYU Food Lab)主任、註冊營養師盧爾德斯‧卡斯楚(Lourdes Castro)建議將骨骼比作退休帳戶。她說：「30歲後通常無法再增加骨量，但可以保留與保護既有的骨質。」
骨骼健康所需的關鍵營養素包括鈣質，成人每日應攝取約1000毫克，以及幫助腸道吸收鈣質的維他命D。卡斯楚指出，如果缺乏維他命D，攝取再多的鈣質也是徒勞。
波士頓大學(Boston University)臨床營養學教授與註冊營養師瓊安‧薩爾基‧布萊克(Joan Salge Blake)指出，蛋白質攝取不足與肌肉無力及肌少症有關，增加跌倒和骨折風險。
以下五種食物有助維持骨骼健康：
一、優格
研究顯示，優格等發酵乳製品有助降低骨折風險。
半杯原味的零脂希臘優格含有約173毫克鈣質及16克蛋白質，部分品牌另添加維他命D。
註冊營養師凱莉‧瓊斯(Kelly Jones)說：「查看營養標示，有些優格每份含有每日建議維他命D攝取量的10%至25%，有些則無。」
二、鮭魚
布萊克指出，「鮭魚不僅含有鈣質，還富含維他命D和蛋白質，這是骨骼健康的三要素。」
四盎司的野生紅鮭含500國際單位(International Unit, IU)的維他命D，超過成人每日建議攝取量，另有提供24克蛋白質。
罐頭鮭魚同為優質選擇，布萊克表示，罐頭鮭魚是「午餐的絕佳蛋白質來源」。
此外，鮭魚也有益心臟、大腦和眼睛健康，一舉數得。
三、豆類
瓊斯說：「豆類製品，尤其是高鈣豆漿和豆腐是乳製品的理想替代或補充選項。」
一杯高鈣豆漿含200毫克至400毫克鈣質，以及七克至九克蛋白質。
四、花椰菜
布萊克指出，一杯煮熟的花椰菜含有約60毫克鈣質，同時富含維他命K，有助強化骨骼且可能預防骨質疏鬆症。
她建議可以購買清洗和處理工作已完成的冷凍花椰菜，只需將花椰菜加入餐點或湯品中即可。
五、羽衣甘藍
布萊克表示：「一杯煮熟的羽衣甘藍含有177毫克鈣質，超過每日建議攝取量的10%，且富含維他命K。」
卡斯楚提醒，菠菜和莙薘菜等深綠色蔬菜也含鈣，但草酸含量高，會阻礙腸道鈣質吸收，而羽衣甘藍和青江菜草酸含量低，對人體攝取鈣質更有幫助。
因為人體在25歲至30歲左右達到骨量高峰，之後骨質分解會逐漸快於新生，若等到出現問題才調整，骨質流失可能已經發生，因此應提早從飲食維持骨密度。 文章指出鈣質、維他命D與蛋白質最重要。鈣質是骨骼基礎，維他命D幫助腸道吸收鈣，蛋白質則有助維持肌力，降低跌倒與骨折風險。 優格可提供鈣與蛋白質，鮭魚含鈣、維他命D和蛋白質，豆類與高鈣豆漿是乳製品替代品，花椰菜含鈣和維他命K，羽衣甘藍鈣含量高且草酸較低。
精華 FAQ
因為人體在25歲至30歲左右達到骨量高峰，之後骨質分解會逐漸快於新生，若等到出現問題才調整，骨質流失可能已經發生，因此應提早從飲食維持骨密度。
文章指出鈣質、維他命D與蛋白質最重要。鈣質是骨骼基礎，維他命D幫助腸道吸收鈣，蛋白質則有助維持肌力，降低跌倒與骨折風險。
優格可提供鈣與蛋白質，鮭魚含鈣、維他命D和蛋白質，豆類與高鈣豆漿是乳製品替代品，花椰菜含鈣和維他命K，羽衣甘藍鈣含量高且草酸較低。
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