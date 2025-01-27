Yelp全美百大中菜餐廳 榜首Maxi雲吞背後有兒時味道

華人開的麵館裡，充滿家鄉味。餐廳示意圖，非新聞事件者。（取材自pexels.com@Thgusstavo Santana）

在美國想吃中國菜，可以上Yelp這個用戶對餐館等場所進行評價的網站參考參考。Yelp評點全美2024年前一百大的中菜餐廳，霸榜的是紐約市皇后區 劉穎諭(Maxi Lau)開的餛飩 (雲吞)麵館，該餛飩由九成蝦肉加一成豬肉製成內餡，加進麵、湯麵裡，堪稱一絕。

每日餐點(Daily Meal)報導，劉穎諭英文名叫瑪茜(Maxi)，2019年開設她的雲吞麵專門店(Maxi's Noodle)，以紀念離世的母親，她母親生前最大夢想就是自己開餐館。劉穎諭的母親在世時，獨家口味的餛飩已經做到爐火純青，而Maxi's Noodle的餛飩也是Yelp用戶的最愛。

Maxi's Noodle菜單主打各種麵、湯以及湯麵，加入餛飩後滋味昇華。當然，顧客也可以單點幾十只餛飩，帶回家自行料理。

Maxi's Noodle賣的餛飩由三種不同蝦肉製成，無怪乎她的餛飩，以及Maxi's Noodle能那麼成功。

Maxi's Noodle裡，餛飩獲得Yelp用戶大量關注。有位食客評語寫道，「雖然只有三種餛飩，但餡多料足」；另一食客宣稱，Maxi's Noodle餛飩是紐約市裡最棒的。

另一名饕客很注意細節，他寫道「餛飩餡很Q彈，醃得很好」，自己最喜愛的是裡頭有大塊蝦肉，而非全絞得細碎。

Maxi's Noodle其他菜色也受到Yelp用戶讚美，如炸魚皮、雞蛋湯麵以及牛肉湯。有顧客表達喜歡店內用餐經驗，認為劉穎諭的故事很動人，她對廚藝的熱情由她的食品散發出來。

總計712名給評的人當中，549人給出五顆星，Maxi's Noodle榮登2024年中餐廳排行榜首。