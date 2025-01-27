真的嗎？鬆餅加白味噌 美味瞬間升級

鬆餅。Image by Надежда from Pixabay

鬆餅可以說是經典的周末早餐。沒有什麼比穿著睡衣，翻著鬆餅、把它們堆起來並浸泡在奶油和楓糖漿中更有趣的了。但是，如果你認真思考一下，你會發現普通鬆餅的味道，其實有點無聊且單一。

所以當美食專家赫爾維格(Jenna Helwig)在多伊倫(Justine Doiron)全新暢銷食譜 「Justine Cooks」中，看到鬆餅食譜時，立馬產生興趣；赫爾維格指出，在這食譜中有不少上她感到驚訝的配料，其中最讓她震驚的則是白味噌。

多伊倫在食譜的註釋中寫道：「這款金黃的的奶油鬆餅，帶著味噌的淡淡鮮味，使其既鹹又甜。」

沒錯，你經常在湯品、沙拉醬或醃料中看到的傳統日本配料，讓這款味噌奶油鬆餅食譜的味道更上一層樓。簡單加入兩湯匙的白味噌，能讓你的鬆餅味道變得更豐富、更複雜，更令人忍不住想要吃一口。

但味噌並不是這個食譜中唯一令人驚訝的配料。首先，不同於多數要求使用無鹽奶油的食譜，多伊倫的食譜要求使用加鹽的奶油；加上金黃色的奶油，給鬆餅額外添加上一層令人垂涎的烤味。

此外，除了用加鹽奶油外，食譜還要你另外加上一整茶匙的鹽；這代表的，到目前為止，該食譜已經加入了三種帶有鹹味的成分：奶油、味噌和鹽。

儘管如此，做出來的鬆餅其實吃起來並不是鹹的，只是帶有一絲絲的鹹味，配上加入的糖和撒在鬆餅上的楓糖糖漿，多層次的風味讓鬆餅味道變得更加完美。

說到糖這方面，多伊倫選擇使用黑糖而非是普通的白砂糖，來給這款經典早餐添加一絲甜味；黑糖除了甜味外，還能帶來焦糖和糖蜜等更多風味，讓鬆餅味道每一口都更加有趣。

最後，再加上幾把燕麥片，讓鬆餅的口感變得更有嚼勁。

味噌奶油鬆餅食譜

1. 將一塊含鹽奶油放入平底鍋融化；加入2湯匙白味噌並攪拌煮至深棕色後，從火上移開。

2. 在一個大碗中，加入1又1/2 杯普通麵粉、2/3杯燕麥片、3湯匙黑糖、1 茶匙粗鹽(最好是Diamond Crystal)和1又1/2茶匙的發酵粉，攪拌均勻。

3. 在一個小碗中，將1又3/4 杯牛奶 和味噌奶油攪拌在一起。加入2顆雞蛋 。接著將之與乾配料攪拌在一起。用平底鍋或煎鍋製作鬆餅，然後在出鍋後淋上楓糖漿。