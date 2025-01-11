華人分享紐約這家台灣小館燒仙草料多味美 連四神湯都有

網友分享紐約台灣小館。（取材自小紅書@紙鳶de後花園）

人在他鄉難免會想念家鄉味，一名在美國紐約生活的華人 網友分享紐約唐人街一家台灣小館的美食體驗，稱其「價格實惠、味道驚艷」的餐廳，並迅速在當地社群圈引發討論，掀起一波美食熱潮。

根據該網友在小紅書 貼文的分享，這家標榜台灣菜的「武昌好味道」餐廳招牌燒仙草內料豐富，包含芋圓、紅豆、花生及珍珠等多種配料，Q彈滑嫩，甜而不膩。而四神豬肚湯湯頭鮮美，融合薏米與中草藥香氣，讓人感覺溫暖又滋補。

此外，鹽酥雞也備受好評，份量十足，一整盒炸得酥脆金黃，搭配酸菜豬排飯更是風味十足，酸菜的酸鹹比例恰到好處，提升了整體的開胃效果。該網友大讚：「紐約民眾能吃到這麼地道的台灣味，真幸福！」

根據該餐廳的菜單內容，這家台灣小館主打多樣化的麵食與台式年糕料理，價格實惠且選擇豐富。麵食類提供從豬排麵、雞腿麵到咖哩雞麵等多款湯麵，另有牛肉麵、上海風味麵及酸辣麵等經典選項，湯底與口味變化多樣。此外，顧客可根據需求選擇「撈麵」、「米粉」、「寬麵」等不同麵條形式，增加餐點的多樣性。

年糕類菜單也頗具台式特色，包括上海炒年糕、蝦仁炒年糕、酸菜炒年糕及海鮮炒年糕等多種選擇，價格大多在9至11.5美元之間，為顧客提供了道地又美味的台灣家常風味。餐廳還特別標註「湯年糕同價」，為喜愛湯品的顧客提供更多選擇空間。

這篇分享引來不少在地民眾留言，紛紛表示想前往品嚐，讓這家小館成為近期熱門的台灣風味餐廳之一。其他網友紛紛留言「價格的確優」、「這個糖水的料也太足了！鹽酥雞我會超愛」。不過也有人坦言「味道各人各味」、「武昌好味道，我覺得只有八寶芋圓冰好吃，其他的一般般」。