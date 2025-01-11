華人分享紐約這家台灣小館燒仙草料多味美 連四神湯都有
人在他鄉難免會想念家鄉味，一名在美國紐約生活的華人網友分享紐約唐人街一家台灣小館的美食體驗，稱其「價格實惠、味道驚艷」的餐廳，並迅速在當地社群圈引發討論，掀起一波美食熱潮。
根據該網友在小紅書貼文的分享，這家標榜台灣菜的「武昌好味道」餐廳招牌燒仙草內料豐富，包含芋圓、紅豆、花生及珍珠等多種配料，Q彈滑嫩，甜而不膩。而四神豬肚湯湯頭鮮美，融合薏米與中草藥香氣，讓人感覺溫暖又滋補。
此外，鹽酥雞也備受好評，份量十足，一整盒炸得酥脆金黃，搭配酸菜豬排飯更是風味十足，酸菜的酸鹹比例恰到好處，提升了整體的開胃效果。該網友大讚：「紐約民眾能吃到這麼地道的台灣味，真幸福！」
根據該餐廳的菜單內容，這家台灣小館主打多樣化的麵食與台式年糕料理，價格實惠且選擇豐富。麵食類提供從豬排麵、雞腿麵到咖哩雞麵等多款湯麵，另有牛肉麵、上海風味麵及酸辣麵等經典選項，湯底與口味變化多樣。此外，顧客可根據需求選擇「撈麵」、「米粉」、「寬麵」等不同麵條形式，增加餐點的多樣性。
年糕類菜單也頗具台式特色，包括上海炒年糕、蝦仁炒年糕、酸菜炒年糕及海鮮炒年糕等多種選擇，價格大多在9至11.5美元之間，為顧客提供了道地又美味的台灣家常風味。餐廳還特別標註「湯年糕同價」，為喜愛湯品的顧客提供更多選擇空間。
這篇分享引來不少在地民眾留言，紛紛表示想前往品嚐，讓這家小館成為近期熱門的台灣風味餐廳之一。其他網友紛紛留言「價格的確優」、「這個糖水的料也太足了！鹽酥雞我會超愛」。不過也有人坦言「味道各人各味」、「武昌好味道，我覺得只有八寶芋圓冰好吃，其他的一般般」。
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