植物肉退燒 2/3消費者因這疑慮而放棄

3年前連鎖餐廳麥當勞(McDonald's)推出首款植物肉漢堡，但不久前突然宣布停止供應。(路透)

3年前連鎖餐廳麥當勞 (McDonald's)推出首款植物肉漢堡，但不久前突然宣布停止供應。對此，調查發現，多數消費者因為植物肉添加其他成分已開始選擇放棄這種肉類替代品。

據每日郵報(Daily Mail)報導，麥當勞的McPlant植物系漢堡是與英國Beyond Meat合作，花了超過3年時間開發，不是使用牛肉而是以豌豆和米蛋白製成，外觀和口感上都力求與真正牛肉無異。不過，3年過去，這股購買植物肉的熱潮似乎已退燒，因為在美國，由於缺乏需求，McPlant上市不到12個月就宣告停止供應。

在英國，主要供應麥當勞和肯德基(KFC)的Beyond Meat，在2023年表示銷售額下滑3分之1。生產替代肉品的Quorn去年更傳出虧損6300萬英鎊，營收也跌至2017年以來新低。香腸製造商Heck則宣布，由於市場需求不足，將停止生產多數的純素產品。

不僅如此，根據Strong Roots的調查發現，40%的消費者表示正在減少或停止食用仿肉產品。專家表示，消費者心態如此急轉直下，主要是因為民眾對於超加工食品的疑慮日益升高，因為部分在肉類替代品中使用的添加物已被證實與大腸癌等致命疾病有關。

Strong Roots指出，將近3分之2停止食用植物肉的民眾，都表示是因為擔心添加物的問題。「如果你想遵循全素飲食並保持健康，就需要相當多的規劃，」營養師哈布森(Rob Hobson)表示。「你必須確保每一餐都擁有正確的營養平衡，而這種組織能力並非人人都具備。」

目前對於包括麥當勞McPlant漢堡等肉類替代表是否能提供素食者缺少的成分外界仍不清楚，但去年發表於「柳葉刀」(The Lancet)的研究已指出，民眾將肉類和乳製品換成加工過的植物性產品，罹患心臟病 及中風 的風險反而提高15％。

這些產品通常以各種蛋白粉、調味劑及添加物為基礎再與油脂和水混合，之後加壓變熱及冷卻，最後透過擠壓機製成。乳化劑是許多包括植物肉替代品在內超加工食品(UPF)常見添加物，能幫助將油和水等會分離的成分混合，但部分專家認為，經過一段時間過後，這些乳化劑可能會影響腸道黏膜並引發變化，而導致大腸癌。

「這些產品之所以受到歡迎，是因為民眾希望在不放棄自己喜愛食物的情況下，也能夠多攝取植物性飲食，」哈布森表示，「但事實是，許多這些仿肉產品都含有高度加工且不天然的成分。我們尚未完全了解這些成分對身體的影響，但目前的一些研究結果看來令人擔憂。」