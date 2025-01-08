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在美國義大利餐廳 主廚不建議點這些料理

編譯周靜芝 / 即時報導
香蒜鮮蝦義大利麵。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay
香蒜鮮蝦義大利麵。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

英國網路市調公司YouGov的一份報告曾指出，義大利料理是全世界最受歡迎的美食；而「國家地理雜誌」數年前也曾報導，有八分之一的美國餐廳賣的是義大利菜。YouGov指出，美國與其他國家的人，被義大利人認為對他們的美食犯下許多「罪行」，從吃義大利麵配大蒜麵包，到在海鮮義大利麵撒上起司。美食網站Daily Meal採訪了烹飪專家，以下是他們建議光顧義大利餐廳時，最好避免點的菜色。

瑪格麗特披薩：番茄醬、莫札瑞拉起司、羅勒等簡單的配料，便讓這款披薩大受歡迎，這也意味製作成本超低。主廚赫爾頓（Julia Helton）表示，至少要花12元才能吃到1元做成的菜，這太不划算。她建議應挑選配料較為精緻、或是最能突顯炭烤風味的披薩。

香蒜鮮蝦義大利麵（Shrimp scampi）：在美國幾乎每家義大利餐廳都可看到的菜，與在義大利最大的差異是大蒜的使用量。美國餐廳過度使用大蒜，以致蓋過其他食材、尤其是味道清淡的海鮮。主廚波拉史翠妮（Barbara Pollastrini）說，與其用大蒜焗蝦，不如用初榨橄欖油、香芹、上等白酒、鹽與胡椒。

莫札瑞拉起司條：主廚庫斯勒（Sedona Kusler）表示，多數餐廳都只是購買冷凍的莫札瑞拉起司條，然後將它們丟進油鍋裡，他不願為可以在家用氣炸鍋烹調的食物付錢。他也抱怨，莫札瑞拉起司條與其他油膩的油炸菜餚，讓義大利菜背上肥胖與不健康的惡名。

莫札瑞拉起司條。Image by Erika Tanith from Pixab...
莫札瑞拉起司條。Image by Erika Tanith from Pixabay

帕馬森起司烤雞排：紐約時報曾報導，這是由20世紀美國的義大利移民所創造的，歷史雖短，卻已成為美國各地的主流菜色，甚至出現在澳洲的許多酒館菜單上。餐廳老闆狄洛尼（Michael DeLone）說，儘管有不少顧客要點這道菜，但他想提供更正宗、更有創意，也更基本的義大利料理。

肉醬義大利麵：儘管這是美式義大利料理的基本款，但正如主廚尚克（Aleka Shunk）所稱，自己烹煮並不困難，差異可能微乎其微；更重要的是，在餐廳吃的成本遠高於自己做。

白醬雞肉義大利麵：奶油白醬義大利寬麵（fettuccine all'Alfredo）是道正宗的義大利菜，不幸的是，在20世紀上半葉，許多製作義大利寬麵的重要食材在美國無法買到，人們便使用奶油與歐芹等替代品，甚至還加入雞肉。主廚克許納（David Kirschner）說，這些雞肉通常切得很薄，煮熟後口感變柴，十有八九都令人失望。

卡布里（Caprese）沙拉：這是番茄片、莫札瑞拉起司、羅勒與橄欖油的絕佳組合，也是道簡單的美食；然而它的絕大部分風味仰賴成熟、美味且當令的牛番茄。主廚塞維諾（Natale Servino）表示，許多餐廳都忽略了這點，全年都出現在菜單上，但牛番茄過季便失去風味；因此可以在夏天點這道菜，冬天時則跳過。

凱撒沙拉：BBC曾報導，著名的凱撒沙拉是名為凱撒·卡迪尼 (Caesar Cardini) 的義大利人在1924年美國獨立紀念日發明的，直到1940年代才在全美廣受好評。這道菜從未被義大利裔廚師接受的原因是，傳統上沙拉是在主菜之後才上桌，以作為潔淨味蕾與助消化之用；而一堆撒滿起司與雞肉的凱撒沙拉，絕非清淡的味覺饗宴，在義大利料理中也無一席之地。

義大利 澳洲 紐約時報

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