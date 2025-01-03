研究：月飲12-35杯葡萄酒 更有助降低心臟病風險

葡萄酒。Image by Wolfgang Claussen from Pixabay

最新研究指出，每天喝杯葡萄酒就降低心臟病 發作，比起斯他汀(statins)類藥物還管用；學者們舉出迄今最令人信服的證據，表示參與研究、奉行地中海式飲食而適量飲紅酒的人，心臟病發的機率要減少一半。

每日郵報(Daily Mail)報導，雖然其他研究指出，葡萄酒對心臟並無保護功用，但學者們表示，很多只仰賴參與者的自我報告。

這次研究不光詢問參與者喝多少葡萄酒，還採集尿液樣本，第一次用重大生物指標來做測量。1232名參與者研究一開始，除了填寫飲食攝取的問卷，還提供尿液樣本，一年後再做一次，測量酒石酸(tartaric acid)。

後續進行四到五年，心臟疾病案例有685起，包括心臟病、中風 或心血管疾病 而死。學者們發現，月飲12到35杯葡萄酒的人，相形只喝一杯或更少的人，發病的機率要低50%。

報告指出，月飲3到12杯葡萄的人，心臟疾病的風險要降低38%。這篇研究報告發表在「歐洲心臟期刊」(European Heart Journal)。

服用斯他汀藥物的人，發病風險減少約30%，以此相比研究成果。

但學者們指出，飲用量更多於此，護心的益處就會減少。

帶頭進行這項研究的巴塞隆納大學(University of Barcelona)教授埃斯楚克(Ramon Estruch)表示，測量尿液的酒石酸，加上飲食問卷，團隊能更精準測量紅酒的攝取量，因此發現紅酒保護心臟的功效，要比其他研究所得大得多；降低病發機率50%，遠比一些藥物如斯他汀能達成的要強得多。

埃斯楚克表示，這次研究檢視健康飲食習慣如地中海式膳食當中，適度喝紅酒的重要性，在此之前，團隊相信地中海式膳食的功效，20%要歸功於適度喝葡萄酒，但研究成果如此，其實護心功能要更大。

但學者們警告說，參與研究的人都生活在地中海國家，年紀較長，心血管生病機率風險很高，成果或許不適用其他人口。

另一重要問題在適量喝葡萄酒打哪個年齡段起，被視為可接受；最近研究指出，紅酒的保護功效大約始於35到40歲。

埃斯楚克另表示，有一點很重要必須指出，對女性而言，葡萄酒的適度飲用量應為男性之半，而且應在用餐時喝。