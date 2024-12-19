培根蛋義大利麵 用了這2種食材才算正宗

培根蛋義大利麵（carbonara）。Image by Wow Phochiangrak from Pixabay

義大利 「國民美食」培根蛋義大利麵（carbonara）深受許多人喜愛，也被視為義大利經典美食之一；畢竟，少有人能抗拒醃燻的豬肉片、軟嫩的雞蛋 與起司醬汁、蒜頭與大量黑胡椒的組合。

每日郵報報導，一份由義大利廚藝學院（Academy of Cuisine）的「官方版」食譜 ，卻揭露了這道製作簡單、傳統義式料理中常被誤用的食材，讓許多烹飪愛好者大感意外。

根據廚藝學院網站公布的食譜，只有使用醃製的豬頰肉（Guanciale），才真正稱得上是正宗的培根蛋義大利麵。

醃製的豬頰肉在商店與超市中，不像火腿、培根和潘切塔（pancetta）般容易買到，但義大利人會使用脂肪較多的豬頰肉來提升菜餚風味。

食譜中另一個不可或缺的元素是使用羊奶起司（pecorino cheese），而非其他較硬的帕瑪森或哥瑞納-帕達起司；因為是羊奶製成，鹽分的含量略高。

據該網站的建議，製作培根蛋義大利麵的步驟如下：

- 將醃製的豬頰肉切成半厘米厚的條狀，放入平底鍋中，加入橄欖油與蒜末，煎至略呈焦褐色即可。

- 關火後，將蛋打入碗中，加入少許鹽和磨碎的羊奶起司。

- 在另一鍋水中加入適量鹽煮沸，放入義大利麵，煮至Q彈有嚼勁。

- 開火，將煮好的義大利麵倒入平底鍋中，加入與蛋液混合的羊奶起司，並將所有材料攪拌均勻。

- 上桌時，灑上大量現磨的黑胡椒，這道菜的英文名「coal burner」即因此而來。

對曾因英國名廚戈登·拉姆齊（Gordon Ramsay）在他的培根蛋義大利麵中加入豌豆而大感憤怒的粉絲來說，廚藝學院的食譜將會較受到歡迎。

這位57歲的電視名廚在他的版本中加入了典型的英國蔬菜，讓義大利人與培根蛋義大利麵的愛好者大為光火，有些人甚至懇求戈登永遠不要再做義大利麵。