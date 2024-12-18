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電影「鬼靈精」啟發 Krispy Kreme推假日限定版甜甜圈

編譯尤寶琪／即時報導
受聖誕節「鬼靈精」(The Grinch)啟發，甜甜圈連鎖店Krispy Kreme將在全國門市限量推出這款，綠色原味「格林奇」甜甜圈。路透
受聖誕節「鬼靈精」(The Grinch)啟發，甜甜圈連鎖店Krispy Kreme將在全國門市限量推出這款，綠色原味「格林奇」甜甜圈。路透

聖誕節「鬼靈精」(The Grinch)啟發，甜甜圈連鎖店Krispy Kreme將在全國門市限量推出這款，綠色原味「格林奇」甜甜圈。

顧客在13日黑色星期五起，前去任何一家Krispy Kreme門市買甜甜圈，就有機會獲得一打免費的綠色糖霜甜甜圈。

Krispy Kreme新聞稿聲稱，格林奇「潛入」公司，弄亂甜甜圈麵糊和糖霜，導致公司的甜甜圈變成了綠色；這家甜甜圈連鎖店的粉絲在13日星期五當天，只要購買一打甜甜圈，即可獲得一打免費的綠色鬼靈精原味甜甜圈。

這項優惠僅限於來店和得來速購物，並每位顧客限購兩打，送完為止。

Krispy Kreme的社群媒體Instagram和TikTok上，更是發布了多個，有格林奇身影出沒的影片。

在12月2日的一段影片中，格林奇還透露，他的食品儲藏室裡，至少有七盒格林奇聖誕甜甜圈系列的甜甜圈；該系列共包含五種口味：Grinchy甜甜圈、Grinchy Claus甜甜圈、Cindy-Lou Who Merry Berry Tree甜甜圈、Santa Belly甜甜圈和Holiday Sprinkle甜甜圈；其中，Grinchy、Grinchy Claus和Cindy-Lou Who Merry Berry Tree都是全新口味。

雖然Grinchy甜甜圈不全都是綠色的，但它是一款有著cookies & Kreme內餡的無糖霜甜甜圈，以格林奇頭部形狀為主，用綠色糖霜畫出臉龐，加上奶霜頭髮和格林奇知名頑皮笑容。

Grinchy Claus甜甜圈，則是一款塗有巧克力糖霜的甜甜圈，以白色奶油和各種節日主題進行裝飾，其中也包括了格林奇本怪。

對Cindy-Lou Who Merry Berry Tree甜甜圈感興趣的顧客，則可以吃到一款以草莓味糖霜為主，上面還有用糖粉和星星片奶油樹的甜甜圈。

Santa Belly甜甜圈則是在深受喜愛的格林奇系列中大受歡迎，這是一個回歸款的白色無糖霜甜甜圈，穿上用紅色糖霜打造出的聖誕老人裝。

顧客可在12月24日前，於全國分店購買這個「歡樂聖誕鬼靈精甜甜圈系列」(Merry Grinchmas Doughnut Collection)的甜甜圈，售完為止。

聖誕節 黑色星期五 社群媒體

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