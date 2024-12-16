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華人靠「亞洲1零食」打動美籍教授 一吃成主顧喊要再買

世界新聞網／輯
華人網友靠亞洲一款果凍拿下教授的胃。（取材自小紅書）
華人網友靠亞洲一款果凍拿下教授的胃。（取材自小紅書）

美食可以拉近人與人之間的關係，有時只是順手買的伴手禮，也可讓兩人的關係更上一層樓。有在美華人出差回中國時為男友買了一些果凍，而男友將果凍帶去北美學校與教授分食，想不到該名不愛嘗試新食品的美國籍白人教授竟讚不絕口，甚至連工作信件都要先誇過果凍再談公事，讓她開心直呼要再買果凍分享給對方。

一名華人網友在小紅書貼文表示，她出差時為男友帶了幾包果凍作為伴手禮，男友有幾包果凍沒有吃光，因此將果凍分給合作的美國教授，想不到教授吃了兩顆果凍以後讚不絕口，甚至在工作信件中先誇了一番果凍，直呼「口味很特別但很美味，我要再去買多一些」。

該網友表示，這名教授甚至開始向其他教授推廣這款果凍，她補充，教授是一位高功能自閉症者，數十年來都習慣吃一樣的食物當作早餐，也不嘗試新食品，想不到果凍意外地打開教授的心房，她也立刻再度下單，準備再多拿一些果凍去給教授享用。

其他人留言「如果你給他一罐旺旺的那種要撒咖啡粉的搖一搖果凍，我感覺教授會很喜歡」、「茶凍超好吃」、「我最喜歡青梅味」、「確實高功能自閉症吃東西必須不變」、「恭喜成功抓住教授的胃」、「買那個超級大的兩公斤重的大果凍給他」。

還有人說「夾心棉花糖估計也能撬動他的心」、「看得出來真的很喜歡了，先誇誇一頓jelly，才how's everything going」、「好神奇，果凍這種有點奇怪口感的東西居然打動了高功能自閉症教授」、「還有個阿薩姆奶茶口味的也好吃」、「你不考慮在那裡賣中國零食嗎？」、「這款果凍和普通果凍口感有點不一樣」。

華人 小紅書

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