冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

牛肉河粉湯，是意圖。Image by Bill Kasman from Pixabay

對廣東人來說，或許每個季節都是適合喝湯的日子，但多數人則喜歡在冬天燉些湯來暖胃；無論是屬於哪一類，現在都是喝湯的最佳季節。

雖然煮一鍋湯並非難事，但要將它變成適合全家享用的美味餐點，就不是每個人都有此能耐。美食網站Eating Well表示，為了解煮湯有何秘訣，他們詢問了幾位廚師最喜歡的湯；結果發現，不論這些廚師來自世界何處，都喜歡以牛肉所燉出的湯，而越式牛肉河粉湯與法式洋蔥湯是其中最受稱道的。

廚師的選擇

馬里蘭州Ruse餐廳主廚柯瑞 爾（Michael Correll）以善用在地食材聞名，尤其是他的菜單充滿了海鮮；但是當天氣變冷時，他就會開始想喝牛肉湯。他說，法式洋蔥湯是最能讓他感到舒適的湯品，在任何法式小館他都會先點這道菜。在華府 擁有數家知名餐廳的狄爾登（Jonathan Dearden）表示，他最喜歡的是Bistro du Jour餐廳的法式洋蔥湯。

但對柯瑞爾來說，肉質鮮嫩的牛肉河粉湯是他的美食鄉愁。20多歲住在費城 時，他晚上常與朋友參加派對，第二天若宿醉未醒，他會帶大家去最愛的Pho 75餐廳，「那是治療宿醉的妙方」。

華府馬來西亞餐廳Makan獲米其林指南必比登推薦，主廚沃茲尼克（James Wozniuk）說，他最常喝的湯並非拿手的咖哩麵，而是越式牛肉河粉湯。他說，他總是選擇中碗（dac biet），有各種牛肉、香濃的湯汁和富嚼勁的麵條，讓他總能享受用餐的樂趣。

華府米其林一星主廚唐裕（音譯，Yuan Tang）表示，雖然法式洋蔥湯也是他的最愛，但越式河粉湯仍略勝一籌。他喜歡以同樣湯頭做出這兩種湯，幼時曾在香港待過、之後才到美國的他說，這種方式很能反映混合的文化。

如何一湯兩用

烹煮法式洋蔥湯的關鍵是時間，若想要與河粉的湯頭混用，關鍵在於香料。唐裕指出，這兩種湯都是以長時間熬煮的牛骨湯為底，洋蔥都是煮熟的，也都源自法國，而各種香料則讓越式牛肉河粉湯風ㄅ味獨具。

唐裕說，他會用牛肉河粉的湯底燉牛尾，然後再利用肉和湯來製作法式洋蔥湯，最後搭配些鬆脆的麵包粒、融化的帕馬森和格呂耶爾（Gruyère）起司，這樣做出來的洋蔥湯風味飽滿又好喝，「就像它該有的味道」。