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做出「正宗」義大利麵肉醬 多數人漏了這些食材

編譯尤寶琪／即時報導
義大利麵。示意圖。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay
義大利麵。示意圖。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

濃鬱的肉醬與嚼勁十足的義大利麵，加上大量的起司，這豐盛組合，就是義大利肉醬麵這道經典佳餚如此受歡迎的原因。

但在這款義大利主食中，到底哪些成分可用，哪些成分不該用，長期以來一直存在爭議；不過，現在看來，這爭議或許有答案了。

因為義大利料理學會(Italian Academy of Cuisine)在2023年4月發布義大利肉醬麵的最新版本；該機構成立於 1953年，「旨在保護義大利烹飪的傳統」。

雖然大家都知道，義大利肉醬麵裡有牛肉末、紅酒、胡蘿蔔、芹菜和洋蔥等食材，但其實裡面還有一種你想不到的材料；根據該學會，烹煮義大利肉醬麵時，應該還要加入一杯全脂牛奶

根據Taste Australia食物總監喬吉(Amira Georgy)，牛奶會被列入食材清單中，是因為牛奶「有助於抵銷蕃茄和紅酒的酸度」，同時還能「讓肉末變得鮮嫩，產生入口即化的美味」。

但牛奶並非唯一可能會讓多數人感到驚訝的成分，其他還包括了義式培根(Pancetta)和豆蔻。

該機構同時還列出了一份，番茄肉醬(bolognese)食譜中「不可改變」的食材名單，其中包括了小牛肉，煙燻義式培根或培根，且只能使用豬肉末而不是牛肉；另外，也不可使用大蒜、迷迭香、歐芹或其他香草和香料，更不可用白蘭地來代替葡萄酒，或使用麵粉來勾芡。

但可以用來讓肉醬麵變得更豐富的食材則包括：雞肝、雞心和雞胗、去皮並切碎的豬肉香腸；另外，最後可加入焯過的豌豆以及重新泡開的乾牛肝菌等。

根據義大利料理學會的說法，製作出完美番茄肉醬的做法如下：

-首先，在10英寸砂鍋中，用橄欖油融化磨碎或切碎的義式培根

-用菜刀將洋蔥、芹菜和胡蘿蔔切碎，千萬不可使用食物處理機

-將蔬菜加入橄欖油和義式培根中，小火慢煮，用木勺不斷攪拌，直到蔬菜變軟但沒有變色

-將火調至中火，加入絞肉攪拌開，然後烹煮約十分鐘，不斷攪拌直到發出嘶嘶聲並變成棕色

-加入紅酒並用中火煮至完全揮發，接著加入番茄泥

-攪拌均勻後加入一杯滾開的湯或水，蓋上蓋子，小火燉約兩至三小時，時間長短取決於個人喜好和使用的肉類，根據需要加入熱湯或水

-煮到一半時可加入任何類型的牛奶，烹煮到完全蒸發；上桌前再加上鹽和胡椒調味

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