調查：全美16大型連鎖速食餐廳 肉品有抗生素疑慮

美國疾病管制暨預防中心。（路透）

全美最受歡迎的20家大型連鎖速食餐廳中，有16家因肉品中抗生素的含量，食品安全等級被評為C或更低；其中5家，因缺乏公開的管理肉類中抗生素使用的政策，而被列為F等級。

每日郵報（Daily Mail）報導，這5家不合格餐廳為阿比（Arby's）、Sonic Drive-In、Dairy Queen、橄欖園（Olive Garden）和小凱薩（Little Caesars）。

雖然食用含抗生素的肉類不會對身體造成立即、直接的傷害，但會增強細菌的抗藥性。

這項調查是非營利組織The Food Animal Concerns Trust（FACT）截至2024年10月、針對知名連鎖速食餐廳所提供的肉類所進行的評等。

熊貓快餐（Panda Express）因提供「無抗生素雞肉」而獲得D-，被視為「重要的第一步」。

潘娜拉（Panera）、漢堡王 （Burger King）、必勝客（Pizza Hut）、達美樂（Domino’s）和Dunkin’因在去年公布了有關抗生素的政策，透明度較高，因此略升級為D。

大力水手炸雞（Popeyes）、塔可鐘（Taco Bell）、星巴克 （Starbucks）、賽百味（Subway）和麥當勞（McDonald's）在減少使用抗生素的努力上獲得了C，而溫蒂漢堡（Wendy's）和福來雞（Chick-fil-A）的等級為B。

墨西哥燒烤餐廳奇波雷（Chipotle）與肯德基 （KFC）獲得了僅有的兩個A，報告指出，這兩家餐廳對供應的所有肉類都制定了具意義的抗生素政策。

奇波雷提供的包括牛肉、豬肉和雞肉，肯德基則只提供雞肉；奇波雷因此而升級為A+，也是唯一不允許肉類中殘留卡巴得（Carbadox）的餐廳，卡巴得是常被添加於小豬飼料中的動物用藥。

據疾病管制暨預防中心（CDC）的資料，美國每年有超過3.5萬人死於對抗生素產生抗藥性的感染；但其他估計顯示，這個數字可能要高得多，每年估有超過16萬人死亡。

前農業部食品專家狄特威勒（Darin Detwiler）表示，從FACT報告中得到的最大啟示是：消費者需注意日常所吃的食物，並非所有速食連鎖餐廳在肉類使用抗生素的問題上都是一致的；透過支持負責任的店家、選擇不含抗生素的肉品，並提高風險意識。他說，選擇負責任的企業，個人可以協助推動整個產業的改變，並減少超級細菌的傳播。