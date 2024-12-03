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感恩節後的剩菜 可在冰箱裡保存多久

編譯周靜芝 / 即時報導
感恩節大餐。圖：pixabay
感恩節大餐。圖：pixabay

感恩節剛過，在連續幾天享受大吃大喝樂趣之後，食品安全專家警告，如果未妥善處理剩菜剩飯，可能為健康帶來重大風險。

紐約郵報（New York Post）報導，維吉尼亞理工學院食品科學與技術專家頌恩伯格（Lester Schonberger）表示，剩餘食物是感恩節大餐的必然結果，但一旦用餐結束，就需安全地儲存它們。

頌恩伯格說，熱食應在離開烤箱四小時內食用、儲存或加熱；冷食則有六小時的時間來食用或冷藏，不過在這段時間內溫度達到華氏70度或更高的冷食，則應在用餐後丟棄。

剩菜一般可在冰箱中保存三或四天，亦即到感恩節後的星期一；而在冷凍庫中則可保存二至六個月。

但這並非把鍋子放進冰箱、關上門那麼簡單。首先，在儲存食物時，應使用密封的厚鋁箔袋、保鮮膜、冷凍紙或塑膠夾鏈袋來密封食物。

頌恩伯格建議將剩菜分裝在較小的容器中，並將熱食冷卻至華氏41度或以下，再放入冰箱或冷凍庫。細菌在華氏40度至140度間生長得最快，這個範圍被稱為「危險區」。

火雞和其他家禽是最容易導致食物中毒的食物之一，原因在沒有將其烹煮至華氏165度的內部溫度，以殺死任何有害細菌。

煮熟的家禽和砂鍋燉煮的食物可在冷凍庫中存放四個月，而煮熟的培根、火腿、肉類與通心粉及起司在冷凍庫中的保存期限通常較短。煮熟的魚在冷凍庫儲存時間則取決於魚的種類和儲存方法。

頌恩伯格說，食物在冷凍庫中存放的時間越長，味道就會因水分的蒸發而改變。聯邦食品安全專家建議，剩菜重新加熱至少需達華氏165度。

將食物放入微波爐前加上蓋子，可讓食物均勻受熱；使用食物溫度計檢查多個位置，確保食物徹底熱透。醬汁、湯與肉汁則應在爐上加熱至煮沸。

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