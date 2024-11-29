好市多「覆盆子早晨麵包捲」一絕 網笑：不給老公買他還生氣

網友推薦好市多麵包。（取材自小紅書）

早餐美食好選擇！網友推薦好市多 「最好吃的麵包-覆盆子早晨麵包捲(Raspberry Morning Buns)」，口感像是藍莓蛋糕，味道不會非常甜口，很適合搭配咖啡享用。不少人大有同感，還有人直呼這款麵包是她的老公必買麵包，「上次沒讓他買他還生氣了，再吃都要三高了」。

有網友在小紅書貼文分享「好市多最好吃的麵包-覆盆子早晨麵包捲」，他表示，口感像是小時候吃的藍莓蛋糕，味道不會像其他麵包一樣甜膩，很適合早餐搭配咖啡享用。

其他人留言「我老公每次必買上次沒讓他買他生氣了」、「謝謝姊妹推薦！是正常的甜麵包，味道不會太甜」、「我喜歡牛角包，便宜好吃，不甜」、「來美國還沒找到不甜的麵包，下次試試，謝謝分享」、「買了吃起來確實不太甜，還不錯，但是用糖量肯定也不少」、「烤一下巨好吃！好酥！也不甜配咖啡很合適每次都切一半烤，怕太胖，結果有一次懶得切想留一半給隊友，吃著吃著整個都吃下去了，真的有毒」。

Parade網站報導，這款好市多「覆盆子早晨麵包捲(Raspberry Morning Buns)」，麵包灑上糖粒和肉桂粉，內餡則有滿滿的覆盆子果醬，一盒九個，售價8.99美元。專家分享，早晨麵包通常比鬆軟麵包的口感更脆，與柔軟的枕頭狀肉桂捲不同，早餐麵包不會非常甜口，可以在氣炸鍋內加熱，口感會更好。