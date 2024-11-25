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CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

編譯周芳苑／即時報導
西洋菜。Image by 아름 김 from Pixabay
西洋菜。Image by 아름 김 from Pixabay

許多人同意蔬菜有益健康，疾病防治中心(CDC)更明確點名「西洋菜」(Watercress)是健康蔬菜第一名，在該中心由來已久的活力果蔬(powerhouse fruit and vegetable, PFV) 排行榜獲得100分滿分，富含各式營養素，具有防癌、遠離心臟病、解毐、維持肌膚光澤等諸多好處。

大白菜(Chinese cabbage)以91.99分排名第二，第三至第五名依序是甜菜(chard，或譯莙薘菜)89.27分、葉用甜菜葉(beet greens)87.08分、菠菜(spinach)86.43分。

洛杉磯認證營養師和知名長壽顧問瑟琳娜·潘(Serena Poon)表示，西洋菜含有極大量的維生素K、A、C和B以及鎂、鈣和鉀。維生素 K、鈣和鎂有助於骨骼健康，維生素C可支持免疫健康、膠原蛋白生成和皮膚光澤。

潘說，西洋菜很小，卻是目前市面上營養最豐富的食物之一，而且熱量低。

洛杉磯註冊營養師米爾斯坦(Ilana Muhlstein)持有相同看法，她說， 每天食用三杯西洋菜便足以獲得一半以上人體所需要的維生素C、A和K。

此外，潘指出，西洋菜富含抗氧化劑，有助於減少發炎和氧化壓力(oxidative stress，抗氧化物被過度耗損)， 減少造成心臟病的兩個關鍵因素；西洋菜中的硝酸鹽可降低血壓，進一步保護心血管系統。總之，餐食加上西洋菜是維護心臟健康的簡單有效方法。

米爾斯坦表示，所有深綠色蔬菜和十字花科蔬菜都含有大量抗氧化劑，但往往會被莓果等其他食物干擾；她認為，綠色蔬菜是最重要的健康食品。

潘表示，西洋菜還可降低癌症風險。西洋菜富含芥子油苷等植物化學物質，已被證明可抑制癌細胞生長，咀嚼西洋菜時，芥子油苷會轉化為具有抗癌特性的異硫氰酸鹽。

西洋菜還富含維生素B群、鈣和鎂，有助於維持荷爾蒙健康；潘說，這些營養素在神經傳導物質平衡、壓力反應和代謝功能中發揮作用，對於維持荷爾蒙平衡至關重要。

潘說，西洋菜所含的硫等天然化合物可增強人體自然解毒並支持肝功能。

西洋菜因有豐富維生素C、β-胡蘿蔔素和葉黃素等抗氧化劑，有助於維持皮膚彈性和光澤。

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