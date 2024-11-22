Annie's有機芝麻醬。圖取自Amazon.com

牛肉營養豐富，適量攝取有助年長者維持肌肉、保護骨骼，同時增進能量與活力，而正確的切法與烹調方式才能滿足每個人的味蕾。

美食網站Tasting Table指出，讓牛排與其他部位牛肉變嫩的方法很多，關鍵在於如何分解肉中結締組織；在此過程中，選擇正確醃料是個好的開始，而使用現成的綜合醬料更能事半功倍。Tasting Table稱，讓人意外的是，用一瓶超市都買得到的沙拉醬當醃料，每次都能做出最嫩的牛肉。

市售沙拉醬之所以能作為牛肉的最佳醃料，是因其中含有酸性成分。正如檸檬汁、醋與醬油是醃製牛排的三種主要成份，因此只要找到含有其中一種或所有酸性成份的沙拉醬，就能讓烹調的牛肉變嫩。超市貨架上有各種沙拉醬可供選擇，口味視個人喜好而定，以獲得想要的味道與口感。

選擇合適的沙拉醬醃製牛肉

Tasting Table提醒，在選擇超市買的沙拉醬來嫩化牛肉時，重要的是要考慮菜餚的整體風味，以及哪種沙拉醬的酸性成份、含量，可達到最佳的效果。根據牛排醃料食譜 中的成分，可以推估該選擇哪種沙拉醬，以獲得適合特定牛肉部位和烹調方式的風味。

例如義大利 沙拉醬是牛排的完美醃料，因為它含有香草、油和醋，這些都能讓牛肉柔軟與入味。當醃製亞洲料理中的炒牛肉時，可嘗試用在亞馬遜 網站能買到的Annie's有機芝麻醬，它含有醋、醬油和濃郁的芝麻香，可以嫩化牛肉並調味。

總之，使用現成的沙拉醬來烹調牛肉料理，是個簡單的取巧方法，讓牛肉變得軟嫩可口、風味更佳。