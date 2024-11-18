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阿杏飯糰開來洛杉磯了 他首推「蝦滑、鰻魚」口味

世界新聞網／輯
網友分享阿杏飯糰至洛杉磯展店。（取材自小紅書）
網友分享阿杏飯糰至洛杉磯展店。（取材自小紅書）

阿杏飯糰為中國廣州一家連鎖餐飲店，主打飯糰、壽司、飲品、甜食、小吃等餐點。在美國生活的華人網友分享，阿杏飯糰近日也至洛杉磯展店，全店的飯糰價格落在8.99-13.99美元，口味眾多，甚至還有小龍蝦飯糰，店家則是推薦蝦滑、鰻魚飯糰。

一名網友在小紅書貼出一支影片，他表示，阿杏飯糰至洛杉磯展店，全店的現做飯糰價格落在8.99-13.99美元，店家推薦滑、鰻魚飯糰，他另外又加點黑椒雞排飯糰、肉鬆飯糰、泡菜飯糰、牛排飯糰、小龍蝦飯糰，其中鰻魚飯糰口感軟嫩，配料很實在、黑椒雞排飯糰很適合正在健身與瘦身的族群、肉鬆飯糰的肉鬆用料很足，店家也將飯糰切成兩份，方便消費者分食，該網友提醒，店面附近不方便停車，可以透過外送平台下單更方便，平台上還有優惠券可使用。

其他人留言「牛排、鰻魚、培根這三個味道都挺不錯的」、「看起來不錯喲」、「這個好吃！我在(中國)國內也吃過呢」、「這個好吃，買了黑椒跟雞排」、「看著好香」、「哇！終於有飯糰了！真的好吃！碼住了！」、「這家真的好吃就是等很久」。

根據阿杏飯糰官網資料顯示，該店隸屬於廣州探潮餐飲管理有限公司，公司成立於2018年，是一家集企業管理服務、餐飲連鎖經營、網路科技創新為一體的綜合餐飲連鎖企業。

洛杉磯 華人 小紅書

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