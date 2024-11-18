灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

華人網友吃中餐結帳嚇到。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Afif Ramdhasuma）

美國小費 文化愈趨明顯，小費的額度也逐年提升。有中國網友在舊金山 生活，他抱怨「舊金山越來越活不起了」，他僅在餐廳點了皮蛋瘦肉粥、蒜蓉大豆苗、核桃蝦，結帳金額竟高達64.85美元，其中包括15%的小費及近10%的稅金，令他傻眼直呼「舊金山已經成為全美最貴城市沒有之一了」。

一名網友在小紅書發文表示，他目前人在舊金山生活，感覺灣區 的物價越來越離譜，讓他幾乎是不堪負荷，近日他外出至餐廳用餐，點了皮蛋瘦肉粥、蒜蓉大豆苗、核桃蝦三道菜，一看帳單發現店家自動收取15%的小費，另外還有將近10%的稅金，一頓餐吃下來要價美金64.85元，還只能付現。

該網友表示，「舊金山越來越活不起了。本來還想給小費，仔細一看為啥這麼貴？好傢伙！小費15%已經默默給你加上了。也不懂這接近10%的稅率合理嗎？動不動就額外加稅的模式是不是舊金山共識？感覺舊金山已經成為全美最貴城市沒有之一了」。

其他人留言「避雷了，只收現金還強制15%簡直搶錢」、「15%小費已經是需要表揚的地步了，現在一家出門吃飯隨便100多，工作忙沒時間做飯，賺的錢全送給餐館了」、「感覺現在在bay area 消費不了，只能自己辛苦點開灶」、「美國哪裡都活不起，大農村也巨貴無比」、「憑什麼給那麼多小費，憑什麼他們要多少就給多少？ 要我的話，直接告訴對方小費我自己填，要不要找信用卡公司dispute」、「知足吧，這稅你到加拿大就是最低」。

還有人說「紐約這裡都要18% －25%小費，15%好久都沒見著」、「我們這裡也是，茶杯都是一次性紙杯，自己動手服務自己，小費15%他們都不開心。我很少出門吃了」、「這個價格也是高出天際了」、「這家餐廳只收現金被政府查到，要罰補稅的」、「不要點大豆苗，很貴很離譜的蔬菜」、「Cash only，試試檢舉逃稅漏稅」。