Chili's推這3款平價美食 帶動業績翻紅

奇利斯美式餐廳(Chili's Bar & Grill)表示，該公司今年稍早推出全新平價菜單，與速食店相互較勁，結果業績翻紅，得以從業務困境中復元。路透

奇利斯美式餐廳(Chili's Bar & Grill)表示，該公司今年稍早推出全新平價菜單，與速食店相互較勁，結果業績翻紅，得以從業務困境中復元。

奇利斯表示，業績翻轉向上主要拜三款餐點之賜，包括訂價10.99元的Big Smasher漢堡、6元的瑪格麗塔雞尾酒、以及由三樣餐食組合的17元開胃菜Triple Dipper。

這家擁有49年歷史的達拉斯連鎖餐廳以豬肋骨和鐵板墨西哥 烤肉fajitas拼盤而聞名，該公司13日公布業績報告，最近一季同店收入大幅成長14%，客流量則增長6.5%。

奇利斯總裁霍克曼(Kevin Hochman)在本周的財報電話會議上表示，Big Smasher引入來自各族群的新客人，事實證明，所有家庭，無論收入如何，都希望物超所值。

摩根大通(JPMorgan Chase) 分析師伊萬科(John Ivankoe) 在財報電話會議上形容奇利斯的業績確實令人矚目，並補充，這家連鎖店去年和今年稍早因關店而成為頭條新聞，在深陷困境業者中堪稱非常非常少見的一類。

業績好轉的消息傳出後，奇利斯母公司Brinker International股價應聲上漲7%，盤中觸及107.15元的52周新高；Brinker股價今年累計上漲150%。

拉抬業績的功臣之一Big Smasher今年四月首度亮相，當時麥當勞 (McDonald's )等速食連鎖店因餐點價格上漲而流失顧客。奇利斯打廣告稱，這一款全新漢堡的牛肉量是麥當勞三層「巨無霸漢堡」(Big Mac)的兩倍，而且口味必受速食愛好者認可，顧客隨即湧向奇利斯位於全美的1500家餐廳。

Big Smasher還附薯條、莎莎醬和無酒精飲料。

開胃菜Triple Dipper也功不可沒，最近一季銷售佔奇利斯總銷售額11%。

奇利斯逆轉成長或多或少擠壓了麥當勞。目前麥當勞正為了洋蔥片引起的大腸桿菌感染面臨挑戰。