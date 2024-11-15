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全美5連鎖餐廳炸蝦比一比 冠軍來自佛州

編譯周靜芝 / 即時報導
炸蝦。Image by Анатолий Стафичук from Pixabay
炸蝦。Image by Анатолий Стафичук from Pixabay

油炸食品雖與健康無緣，卻最能挑動味蕾，讓人欲罷不能。除了雞塊、雞柳、薯條與可樂餅等經典不敗的食品外，炸蝦更是風味與口感兼具的佼佼者。

美食網站Eat This, Not That!撰稿人史卓修斯基（Zoe Strozewski）表示，許多大型連鎖餐廳都提供了不同口味的炸蝦，她在嘗試了紅龍蝦（Red Lobster）、Applebee's、Bonefish Grill、TGI Fridays和Hooters等5家後，評選出哪些是她最不喜歡的以及唯一會再光顧的。

5. Hooters

Hooters的經典炸蝦為水牛城辣蝦（Buffalo Shrimp），現炸的蝦，拌上水牛城辣醬，12隻售價18.48元。史卓修斯基說，雖是以手工裹上麵糊油炸，但不夠厚實、缺少酥脆口感，蝦的尺寸較小，且沒有配菜；尤其蝦未經調味，讓她咬下時感覺像是生的，絲毫未得到品嘗美食的樂趣。

4. Applebee's

Applebee's的Double Crunch炸蝦，裹上麵糊，炸至金黃色；12隻蝦與兩份配菜價格為21.59元。史卓修斯基說，與Hooters相比，Applebee在外觀上絕對「進步」許多，但它們也是她吃過最小隻的，以該餐廳的高價位，實在令人咋舌。她說，它們吃起來像魚條，外皮雖酥脆，但仍辜負了它「雙重酥脆 」（Double Crunch）之名；此外，口味太甜，缺乏鹽和調味料來平衡。

3. TGI Fridays

該餐廳網站上未提供關於炸蝦的烹調細節，但外觀看來與Applebee的相似，一份12隻加兩個配菜的套餐為23.68元。史卓修斯基指出，蝦子呈現迷人深黃色，加入香草植物調味也為外表增添一抹亮綠；但蝦子有點小，且有些尾巴掉了。她說，TGI Fridays在這場競賽中表現有好有壞，調味得宜、味道豐富、大小適中，但未獲較高分的原因是她嘗到一股餿油味，可能只是當地一家餐廳的問題，但很難說服她。

2. 紅龍蝦

紅龍蝦的Walt's Favorite炸蝦，像是裹上麵包粉混合物炸的，5隻、不含配菜售價9.89元。史卓修斯基說，翹起的蝦尾看來十分特別，且大小適中，雖顏色稍淡，但蝦肉多汁且熟透。她指出，蝦的外層麵包粉有點過厚和甜，需要更多的鹽和胡椒、大蒜和香料來平衡。

1. Bonefish Grill

總部位於佛羅里達的Bonefish Grill，全美有166家分店。史卓修斯基表示，該餐廳的脆炸蝦（Crispy Fried Shrimp）外層裹上頗具質感的麵包粉，八隻特大蝦與薯條為17.9元。這些蝦數量不是最多，但仍物超所值。蝦肉多汁，烹調得恰到好處，外皮酥脆，緊緊裹住蝦的每一部分。蝦子的料理得宜、風味獨特，且是她嘗過的所有炸蝦中最便宜的，「絕對是搶手貨」。

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