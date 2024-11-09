只要15美元 紐約客推薦這家海南雞飯「鮮嫩不軟爛」

網友分享紐約好吃的海南雞飯。餐廳示意圖，非新聞事件圖。 (美聯社)

在美國生活的中國網友分享紐約有家鮮嫩不軟爛的「海南雞飯」，價格只要15美元，店名叫做Go Chin Khao Man Gai，店內菜單以海南雞為主，也有不少小吃。

一名在紐約生活的網友在小紅書 發文表示，他經常與同事互相分享午餐好去處，近日找到一間剛開幕的餐廳「Go Chin Khao Man Gai」，該店菜單以海南雞為主，小吃類也不少。

原PO分享該餐廳各項餐點，如「Chicken Skin」7美元，炸至金黃的香酥雞皮超涮嘴，也非常下酒；「Chive Fries」9美元，軟糯的質地，片成長條狀吃起來很過癮；「Shrimp Dumplings」10美元，粒飽滿圓潤的蝦餛飩，一口咬不下、鹹香又多汁；「Gai Sub (Poached) 」的海南雞有泡煮、烤和炸的選擇，附黃瓜、蘸醬和薑黃飯，一共才14美元，份量非常大，甚至可以分成兩頓飯，不吃飯單純點肉也只要15美元，是經典、以泡煮熟的水煮雞，皮油脂豐厚、肉鮮嫩且軟彈不爛。

還有「hao Man Gai Pi-Set (Fried Chicken & Pork)」17美元，是海南炸雞和酥五花肉雙拼飯，肉控會喜歡的高蛋白餐，雞肉熟度剛好、五花肉稍乾且豬味重，薑黃飯煮得濕潤軟綿；「Pad Baa Mee (Grilled)」17美元，南烤雞炒黃麵，烤製的雞肉質鮮彈、皮厚實，配料有蛋、洋蔥和香菜。

另外他也介紹兩款飲料，分別為「Chrysanthemum & Roselle 6 ea.」，清熱去火的菊花茶味甘，酸甜的洛神花可達到解膩功效；「Thai Iced Coffee w Coffee Jelly 6」，泰咖啡滋味濃厚，咖啡凍軟滑添加了不同層次。

其他人留言「搜了下居然就在家門口！」、「這家確實好吃！可是作為廣東人接受不了那個碟子，因為那碟子是拜神用的」、「下回進城來試試這家！」、「這個雞皮讓我又愛又恨」、「是真的好吃」。