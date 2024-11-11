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在法國餐廳點餐 主廚：別犯這些錯誤

編譯周靜芝 / 即時報導
鵝肝。Image by takedahrs from Pixabay
鵝肝。Image by takedahrs from Pixabay

許多人在法國旅遊時，視上餐廳點餐為畏途。每日郵報（Daily Mail）採訪了法國主廚博蝶（Justine Bordet），及連鎖酒店Park Plaza Hotels法國品牌總監奧格（Didier Agueh），分享如何識別「觀光陷阱」餐廳、點牛排的關鍵錯誤，以及為何在法國餐廳吃麵包時，如果附上奶油是不好的徵兆。

點錯菜單

奧格表示，遊客在法國常犯的錯誤是將不同菜單弄混。他說，在法國「菜單」（menu）通常是指套餐，如果只想挑一道菜，需要的是「單點菜單」（a la carte menu）。

吃麵包的規矩

奧格說，在法國，麵包是用來搭配主菜或在用餐結束時蘸醬汁的，因此很少會在吃麵包的同時看到奶油，如果餐廳遵守這個習慣，就知道這是一家正宗法國餐廳。

博蝶則提醒，絕不要點有起司的餅乾，因為在法國，起司是和麵包一起吃的。

點蝸牛

一提到法國菜，大家先想到的就是蝸牛，但奧格指出，蝸牛不是餐桌上常見的食物，「很多法國人根本不吃蝸牛」。博蝶說，遊客以為法國人整天都在吃蝸牛、青蛙腿和鵝肝，但這只是例外，沒有那麼普遍。

不說bonjour

博蝶表示，遊客經常會犯「進入餐廳等公共場所時不說「bonjour」（你好、日安）」的錯誤。「bonjour」使用時間原為日出到下午兩三點，但因太多外國人只會用「bonjour」問好，所以現在法國人也都接受「bonjour」可全天使用

期待牛排全熟

奧格強調，法國人喜歡三分熟的牛排，如果喜歡牛排全熟，點餐時一定要說清楚，確保服務生知道你不接受哪怕只有一點點粉紅的牛排。

識別觀光陷阱餐廳

1. 全天營業：奧格表示，法國人遵循固定用餐時間，餐廳通常午餐時間為中午12:30至下午2:30，晚餐時間為晚上7:00至10:00；在這些時間之前營業的餐廳很可能是為迎合遊客口味，若晚餐開始得比較晚，就顯示是法國人在那用餐的好兆頭。

2. 菜單一長串：博蝶說，某些餐廳看似正宗，但其實是觀光陷阱；菜單越長、選擇越多的，都應該避開。

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