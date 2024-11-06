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遭客訴多年 星巴克將停止這項額外收費

編譯周靜芝 / 即時報導
星巴克（Starbucks）近日宣布了一項重大改變，在經過多年的價格上漲後，這項改變將可為顧客荷包省一點錢。路透
星巴克（Starbucks）近日宣布了一項重大改變，在經過多年的價格上漲後，這項改變將可為顧客荷包省一點錢。路透

星巴克（Starbucks）近日宣布了一項重大改變，在經過多年的價格上漲後，這項改變將可為顧客荷包省一點錢。

每日郵報（Daily Mail）報導，這家連鎖咖啡店巨頭宣布，將不再對飲料中的乳製品替代品收取額外費用；在其部分門市中，對杏仁奶與燕麥奶的收費高達80美分。

這項改變，將使部分顧客的飲料成本降低10%。新政策將於11月7日（周四）起生效；在此之前，星巴克這項收費已連續多年接獲顧客投訴抗議。

星巴克在美國的銷售額正逐漸下滑，因為較高的價格讓顧客卻步。執行長尼可（Brian Niccol）表示，這只是他們為確保消費者每次光顧星巴克都物有所值所做的眾多改變之一。

據星巴克的資料，要求提供牛奶替代品是顧客要求第二多的客製化服務，僅次於要求額外一杯濃縮咖啡。

目前，顧客可在訂單中加入最多四盎司的非乳製品，而無需額外收費；但是使用更多奶製作的其他飲料如拿鐵，則需要收費。

星巴克早在1997年就開始提供非乳製品，當時在選項中提供了豆奶。 隨著替代奶持續受到歡迎，其他替代奶也陸續加入，包括2015年的椰奶、2016年的杏仁奶，以及2021年的燕麥奶。

尼可於上月接任執行長一職，並宣布他的任務是扭轉該連鎖咖啡店疲弱不振的業績。上月初，星巴克出人意料地發布了財報，顯示銷售額連續三季大幅下滑。

美國的營業額下降了6%，因為手頭拮据的顧客對高昂的價格與漫長的等待飲料時間越來越反感。市調公司 Global Data Retail總經理松德斯（Neil Saunders）指出，主要的問題是，消費者為省錢而減少在星巴克買咖啡。他說，提供更多的促銷活動似乎並未奏效，該連鎖店在本月初宣布將縮減透過手機App提供的折扣。

星巴克 咖啡 牛奶

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