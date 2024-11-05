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加拿大溫莎小鎮製作的辣香腸披薩 網友狂讚「太有才」

編譯周芳苑／即時報導
示意圖。Image by Ahmad Fauzan from Pixabay
示意圖。Image by Ahmad Fauzan from Pixabay

加拿大溫莎鎮(Windsor)一名18歲居民最近在社群媒體 X 分享一張義大利辣香腸(pepperoni)披薩圖片，辣香腸被切碎布滿整個披薩，看來美味無比，讓人為之瘋狂，全美各地披薩愛好讚揚這款獨特加拿大風義大利辣香腸派 ，直說「太有才」!

這位小鎮青少年在 X 平台的帳號是 @OxfordW0lf，他貼文說，在安大略省(Ontario) 他所居住的地方，他們把義大利辣香腸鋪放到披薩上之前會先切碎。

眼尖的美食家很快發現，這一款餡餅被稱為溫莎式披薩，而且只在「加拿大汽車之都」溫莎才有。

這則推文獲得近1000 萬次瀏覽，很快讓愛好者讚歎這種作法是實在「太有才」(incredibly genius)。

一位狂熱美食家貼文說，「這似乎是個好主意。我討厭咬到一半時拉出一整片義大利辣香腸，並把香腸附著的所有東西一併拉扯出來，原該稍後才吃的義大利辣香腸一起拉出來。薄一點可變得酥脆而不是硬，

有一位熱情網友問：「這麼做，披薩的味道會更好還是更差？」溫莎當地人保證說：「那會好多了，每一口都有義大利辣香腸。」

另一網友補充：「我在溫莎附近確實注意到這一點……我喜歡每一口都有很多義大利辣香腸。」

一位年紀較長的披薩愛好者也表示：「我已經74歲了，一生當中從未見過披薩上有義大利辣香腸絲……可能會很好吃。」

義大利辣香腸是美國人最喜歡的披薩配料之一，由牛肉或豬肉醃製而成，以辣椒粉和其他辣椒調味。

傳統義大利辣香腸披薩佈滿多層番茄醬、起司和圓形烤肉片，是全美最受歡迎的選擇之一。

二次世界大戰期間，大批義大利人抵達加拿大後，溫莎風披薩應運而生。

根據風味網(Flavor Network)報導，溫莎風義大利辣香腸披薩由一家比薩店Volcano Pizzeria首創，那一家店由表兄弟萬座(Gino Manza) 和瓜爾蒂里(Frank Gualtieri) 於1957年開業，最初是義大利餐廳，1960年代開始供應披薩，尖峰時段要出動20輛大眾甲殼車(Volkswagen Beetle)穿梭城鎮送披薩。

義大利 加拿大 社群媒體

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