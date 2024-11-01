我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美10月就業數據超弱 Fed下周降息1碼機率高

川普若勝選對經濟如何？克魯曼：恐面臨雙重打擊

油醋醬汁 電視名廚總是自己動手做

編譯周芳苑／即時報導
電視美食節目名廚加藤 (Ina Garten)。美聯社
電視美食節目名廚加藤 (Ina Garten)。美聯社

許多人都知道，電視美食節目名廚加藤 (Ina Garten) 非常喜歡到店裡購買現成的替代食材，只要味道和自製食材一樣好就沒問題，但是對於油醋沙拉醬(vinaigrette salad dressing)，她堅持從頭到尾自己親手製作，理由很簡單：親手製作比到店裡買調味料要快，而且可口得多。

經典油醋醬只有幾個成份，包括橄欖油、醋或檸檬汁等酸性物質、以及一些調味料，將這些成份混合製成醬汁，可讓最簡單的沙拉頓時變得明亮、新鮮和風味十足。被封為「赤腳女爵」(Barefoot Contessa)的加藤調製醬汁時使用量杯，而不是用碗，這麼一來可以更輕鬆測量每種成份的精確份量。

法國版本的油醋汁黃金比例是三份油和一份醋，加藤的常用沙拉油醋醬酸味稍重，她使用半杯(相當於八湯匙)油和三湯匙醋，另外她添加切碎的大蒜、大量鹽和現磨黑胡椒，讓味道更濃郁，還稍微打破常規加入生蛋黃，讓醬油帶有奶油般的濃綢質地。

製作油醋汁很容易，但要特別留意，油和醋不宜貿然混合，醋由極性分子組成，而油等脂肪則由非極性分子組成，彼此不會相互吸引，因此，加藤到最後關卡才加入油、並慢慢攪拌，她認為這個步驟簡單但非常重要，有助於乳化。

加了油之後，到真正的最後一步時，加藤添加生蛋黃進一步讓油和醋黏在一起，讓雞蛋充當黏合劑，吸引水和油分子、聚集成光滑混合物；她偏好有機雞蛋，而且在室溫狀態下加入，不是將雞蛋從冰箱取出後直接使用。

如果不想吃生雞蛋，可多加一些芥末，芥末裡有一種化合物可產生乳化劑作用，加藤常使用第戎牌(Dijon)芥末醬，大約每湯匙(tablespoon)醋加入半茶匙(teaspoon)芥苿醬，就可調製出濃郁鮮美的醬料。

雞蛋

上一則

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

延伸閱讀

漸進式無痛減鹽 營養師教你「3大祕訣」輕鬆做到

漸進式無痛減鹽 營養師教你「3大祕訣」輕鬆做到
有機雞蛋吃起來比較香嗎？實測答案揭曉

有機雞蛋吃起來比較香嗎？實測答案揭曉
好市多肉丸三明治滿滿起司尺寸驚人 加個沙拉能餵飽四個人

好市多肉丸三明治滿滿起司尺寸驚人 加個沙拉能餵飽四個人
日本財務大臣說密切關注日圓波動帶給企業和家庭的影響

日本財務大臣說密切關注日圓波動帶給企業和家庭的影響

熱門新聞

香蕉。Image by Couleur from Pixabay

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

2024-10-30 10:23
花椰菜。Image by マサコ アーント from Pixabay

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

2024-10-24 10:28
淡奶（Evaporated Milk）。路透

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

2024-10-28 09:45
Nissan Altima。路透

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

2024-10-29 13:25
東方紫荆（Eastern redbud）。Image by Mike Goad from Pixabay

庭院種植這5種樹 可提升房產價值

2024-10-24 09:43
流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的男友凱爾西（Travis Kelce）。路透

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

2024-10-29 12:25

超人氣

更多 >
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌
走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆

走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆