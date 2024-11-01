油醋醬汁 電視名廚總是自己動手做

電視美食節目名廚加藤 (Ina Garten)。美聯社

許多人都知道，電視美食節目名廚加藤 (Ina Garten) 非常喜歡到店裡購買現成的替代食材，只要味道和自製食材一樣好就沒問題，但是對於油醋沙拉醬(vinaigrette salad dressing)，她堅持從頭到尾自己親手製作，理由很簡單：親手製作比到店裡買調味料要快，而且可口得多。

經典油醋醬只有幾個成份，包括橄欖油、醋或檸檬汁等酸性物質、以及一些調味料，將這些成份混合製成醬汁，可讓最簡單的沙拉頓時變得明亮、新鮮和風味十足。被封為「赤腳女爵」(Barefoot Contessa)的加藤調製醬汁時使用量杯，而不是用碗，這麼一來可以更輕鬆測量每種成份的精確份量。

法國版本的油醋汁黃金比例是三份油和一份醋，加藤的常用沙拉油醋醬酸味稍重，她使用半杯(相當於八湯匙)油和三湯匙醋，另外她添加切碎的大蒜、大量鹽和現磨黑胡椒，讓味道更濃郁，還稍微打破常規加入生蛋黃，讓醬油帶有奶油般的濃綢質地。

製作油醋汁很容易，但要特別留意，油和醋不宜貿然混合，醋由極性分子組成，而油等脂肪則由非極性分子組成，彼此不會相互吸引，因此，加藤到最後關卡才加入油、並慢慢攪拌，她認為這個步驟簡單但非常重要，有助於乳化。

加了油之後，到真正的最後一步時，加藤添加生蛋黃進一步讓油和醋黏在一起，讓雞蛋 充當黏合劑，吸引水和油分子、聚集成光滑混合物；她偏好有機雞蛋，而且在室溫狀態下加入，不是將雞蛋從冰箱取出後直接使用。

如果不想吃生雞蛋，可多加一些芥末，芥末裡有一種化合物可產生乳化劑作用，加藤常使用第戎牌(Dijon)芥末醬，大約每湯匙(tablespoon)醋加入半茶匙(teaspoon)芥苿醬，就可調製出濃郁鮮美的醬料。